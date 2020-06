Torres reconoce que sufrieron a pesar de jugar con uno más

0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 13/06/2020 22:02 h

El entrenador del Lugo, Curro Torres, fue un claro en la valoración del partido, señalando que tras una primera parte que calificó de igualada, «tuve que corregir cosas en el descanso e hicimos una buena segunda parte». Eso sí, el técnico lucense no se mostró contento por cómo sus jugadores afrontaron los últimos diez minutos del partido: «No fuimos capaces de manejar el final y hemos sufrido más de la cuenta».

Los jugadores del Lugo, a pesar de ir ganando y tener superioridad numérica en el campo, pasaron apuros y no controlaron el balón, que según el técnico lucense era la intención que buscaba con los cambios de la segunda parte.

Curro Torres quiso poner en valor la victoria por la moral que supone para la plantilla y porque se produjo ante un rival directo, al que además se le gana el golaveraje particular, ya que en la primera vuelta empataron en el Ángel Carro. «El partido fue complicado y el rival solo fue capaz de meternos un gol en el único disparo de la primera parte, pero tras la corrección en el descanso, el equipo fue mejorando».

Torres destacó que el gol del empate les dio la confianza y seguridad para intentar la victoria, y más cuando el rival estaba con diez. El técnico del Lugo reconoció que el partido cambio con la expulsión del racinguista Manu, pero indicó que señaló que el árbitro ya debería haber expulsado minutos antes al otro defensa del Racing, Olaortúa.

«No tenemos tiempo para pensar y en breve ya estamos jugando otra vez»

Este final de liga a esprint, convirtiendo cada partido en una final, no deja apenas respirar a los equipos. El técnico del Lugo apuntó que regresar tras el parón de marzo con una victoria «aporta confianza, energía y optimismo», pero señaló que no eran momentos de relajación: «No tenemos tiempo para pensar y en breve ya estamos jugando otra vez», en referencia a que el martes reciben en el Ángel Carro, a las siete y media de la tarde, al Zaragoza, que lucha por el ascenso directo. «Ahora solo podemos pensar en recuperarnos y estar preparados para el siguiente partido», explicó Curro Torres, en una rueda de prensa en la que los periodistas no pudieron formular preguntas al fallar la plataforma en línea por la que podían intervenir.

En la comparecencia de su colega del Racing, José Luis Oltra, sí se pudieron hacer pregunta en línea. El técnico que fue del Dépor también coincidió con Torres en que «una competición de mes y medio no permite errores y hoy hemos perdido por detalles, pero tienes que levantarte y volver a competir de inmediato». Los santanderinos visitan el martes el campos del Girona.

Oltra: «Hasta la jugada de la expulsión fuimos superiores y no pasamos apuros»

El entrenador del Racing, José Luis Oltra, lamentó que los errores propios lastraron el desenlace de un encuentro que señaló que tenían controlado, especialmente tras una buena primera parte. El técnico santanderino indicó que habían empezado el partido aplicando lo que diseñaron durante la semana: «Hemos hecho el partido que teníamos pensando, sobre todo a nivel defensivo».

La jugada de la expulsión de Manu cambió el encuentro. Oltra dijo que hasta ese momento habían sido superiores y no habían pasado apuros. Eso sí, reconoció que minutos antes de la expulsión de Manu también pudo haber sido expulsado por doble amarilla el otro central, Olaortúa.

Preguntado sobre si tenía que haber cambiado a tiempo a ambos jugadores con amarillas de la primera parte, Oltra dijo «que me responsabilizo, pero es que ni me dio tiempo», además de señalar que jugadores de esta experiencia y nivel «tienen que saber jugar con una amarilla, lo habíamos hablado en el descanso».

Oltra apuntó que en esta división los errores «penalizan y castigan a los equipos» e indicó que por muy buena presión y partido que hicieron sus jugadores «la falta de concentración en momentos puntuales» penalizan a los equipos como el suyo, en referencia a que el primer gol de los lucenses se produjo tras el saque de falta que causó la expulsión de Manu.

El técnico del Racing definió el enfado que tenía: «Al acabar la primera parte nadie podía pensar lo que iba a suceder»