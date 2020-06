Nuria Rodríguez: «A veces me siento un ser raro en un mundo de machos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

08/06/2020 04:45 h

Lleva quince años como presidenta de la federación gallega de salvamento y socorrismo y, a veces, sigue notándose rara. Percibe machismo. Pero, al mismo tiempo, entiende que muchas mujeres no pueden ocupar puestos directivos «por conciliación». Por ejemplo, en su junta, solo son un tercio. Le gustaría contar con más, pero dice que le cuesta. No obstante, Nuria Rodríguez asume la desigualdad y que muchas de las federaciones con mayor cuota femenina no son las más populares.

—¿Qué se siente siendo la única mujer presidenta de federación en Galicia?

—Es una situación complicada, porque a veces me siento un ser raro en un mundo de machos. Llegas a algunas reuniones y son todo hombres. E incluso casi te autocensuras y llegas a pensar: «¿Para qué voy a hablar si va a ser lo que ellos digan?». La verdad es que no me siento muy amparada.

—¿Pero usted ha llegado a notar cierto desprecio?

—Tanto como eso no. De todos modos, en quince años hemos avanzado mucho. La primera vez que fui a una reunión a la Xunta acudí con mi hermana, que en ese momento me echaba una mano, vimos todo hombres y ella me dijo: «Parecemos las Koplowitz». (Se ríe). Luego, con el tiempo, pues hay circunstancias en las que sí que a veces piensas que si en lugar de hablar tú, lo mismo lo dijera un hombre le harían más caso. Pero seguimos en la pelea.

—¿Es más fácil llegar a la presidencia en federaciones pequeñas?

—Creo que sí. Las de aquellos deportes de mayor relevancia siguen dominadas por los hombres. En salvamento y socorrismo, la verdad, es que hay un importante porcentaje de presidentas de clubes. Incluso la máxima dirigente de la española es una mujer.

—¿Tener una presidenta ayuda a tener más mujeres deportistas o tener más mujeres deportistas ayuda a tener una presidenta?

—En nuestro caso creo que ha sido la primera de las fórmulas que usted dice. Hemos logrado tener equitativamente un porcentaje similar. Y los mejores resultados deportivos son de mujeres. Pienso que no es casualidad. Que es porque apostamos fuerte por el deporte femenino. Todos compiten juntos. Con las mismas dificultades. Las mismas condiciones...

—Mujer y presidenta. Pero tampoco es que predique mucho con el ejemplo, porque en su federación no se llega al 40 % de cuota femenina.

—Pues ya me gustaría que no fuera así. Pero recuerde que es una federación pequeña y no hay mucha gente dispuesta a poder participar. La conciliación familiar resulta muy difícil. Y ahí, de nuevo, estamos en desventaja las mujeres. Yo querría tener más en mi directiva, pero no puedo.

—¿Y cómo se le puede dar la vuelta a la situación?

—La fórmula es que obliguen a tener un alto porcentaje de mujeres. En ese momento, todas las federaciones se pondrán las pilas.