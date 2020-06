Ignacio Cociña: «Imponer cuotas femeninas me parece absurdo»

0

Dirige una federación que cuenta con dos jugadoras que representaron a España en los últimos Juegos y un club campeón de España en categoría femenina. Pero el rugbi gallego no tiene ninguna mujer en su junta directiva. Para Ignacio Cociña, su presidente, es un hecho «circunstancial». Porque asegura que cree más «en los equipos de trabajo» que en «quién figura en el órgano directivo». Sostiene que en su deporte hay muchas mujeres con peso específico aunque no estén en su junta y reflexiona, —«quizá de forma imprudente», reconoce— que «imponer cuotas me parece absurdo».

—Parece un poco paradójico el caso de su federación, un ejemplo de cómo los resultados deportivos no se trasladan al gobierno: 12 hombres y ninguna mujer en su junta.

—Pues no puedo quitarle la razón, pero bueno, hay que contextualizar la situación. En mi junta directiva lo que hay son grupos de trabajo. Es más, es posible que la junta que figure ahora mismo como oficial no sea ni siquiera la que vaya a ser en los próximos meses. Habrá cambios. Claro que contamos con mujeres en los grupos de trabajo. Por ejemplo Helen (Elena Roca). Luego, cada uno tiene sus propias tareas. La gente tiene mucho trabajo y no siempre pueden colaborar.

—¿Los hombres no tienen trabajo que les impida ser directivos?

—Sí, pero bueno. A nosotros nos ha sucedido eso que por cuestiones laborales... También le diré que si usted analiza los clubes de rugbi, ahí sí que hay más presencia femenina. Quizá ellas se sienten más a gusto trabajando en sus clubes que en la federación. Además, le voy a aportar otro dato. Hace poco hemos abierto las 4 delegaciones provinciales, y en Lugo y Pontevedra hay mujeres al frente.

—Es obvio que en los clubes tiene que haber más que en su federación porque no tiene ninguna.

—La realidad del deporte es la que es. El número de chicas es cada vez mayor pero no deja de ser inferior con relación al de los hombres. Luego, cuando dejan la práctica, la primera actividad que realizan extradeportiva es en sus clubes: entrenadoras, directoras técnicas... Así que poco a poco supongo que se irá incrementando la presencia.

—Las bases de las convocatorias de subvenciones del CSD para las federaciones nacionales establecen una cuota femenina en las directivas. Si se trasladase a Galicia, solo 6 recibirían subvención.

—Le voy a hacer una reflexión sincera. No sé si es prudente, pero es la realidad. En nuestro deporte, las mujeres tienen cada vez mayor presencia e importancia. Cuando quieran podrán estar en la junta directiva. Porque están preparadas. Pero el imponer cuotas me parece absurdo. No tiene por qué ser obligatorio. Incluso pienso que alguien podría verlo contraproducente.