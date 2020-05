Manuel Fernández Prado, presidente de la Federación Gallega de Pádel: «Hay cerca de cien clubes federados en Galicia y es esto va a llevar al cierre de muchos de ellos»

0

La Voz de Galicia ANA IGLESIAS

22/05/2020 17:41 h

la vuelta a la práctica del pádel en la modalidad habitual de juego, con dos parejas de jugadores, se ha convertido en un aspecto vital para la supervivencia de los clubes. Desde la Federación Gallega, su presidente, Manuel Fernández Prado, apela a una reforma de la norma, al calificarla de «incongruente».

-¿Por qué creen que se mantiene la prohibición del dos contra dos?

-No lo acabamos de entender. El pádel está considerado como un deporte con un riesgo medio de contagio, al mismo nivel que el voleibol, el waterpolo, el fútbol sala o el fútbol. Desarrollamos nuestra actividad en 200 metros cuadrados, separados por una red. La distancia entre jugadores supera los 2 metros. En España hay 5 millones de personas que lo practican. Desde la federación hemos presentado un protocolo en la Secretaría Xeral para o Deporte, donde explicamos las medidas de la pista y que tenemos las máximas condiciones higiénicas con nuestro protocolo.

-¿Qué consecuencias acarreará a los clubes?

-El 98% de las entidades deportivas que tiene el pádel en Galicia son privadas. Estas no pueden abrir en el uno contra uno, porque no pueden soportar el alquiler, no pueden abrir las cafeterías ni abrir las ventas colaterales, que es lo que da los beneficios. Hay cerca de cien clubes federados en Galicia y es esto va a llevar al cierre de muchos de ellos. Son muchas familias que dependen de estos negocios. Aquí los efectos serán más devastadores que en el resto de España, tenemos muchas más pistas cubiertas que el resto.

-¿Qué es lo que solicitan?

-Abanderamos tres cosas: que se incorpore ya en la fase 2 el deporte por parejas, porque no tiene ningún sentido lo contrario. También solicitamos el aumento del aforo permitido a los clubes, que está en un 30 % y que suba a un 60 %. Y un IVA superreducido del 4 %, pero eso ya es un tema político.

-¿De esperar a la fase 3 para poder realizar la práctica del pádel con normalidad, qué sucedería?

-Si esperamos a la fase 3, esto será un desastre. En la fase 2 se están preparando para abrir, aunque sea en el uno contra uno. Todos están en ERTEs y, si ahora abren así, tienen que cancelarlo y los ingresos no dan para eso. Les dará a dos o tres clubes grandes que vivan de otras cosas, pero el 90 % de los clubes viven al día. Si no conseguimos la práctica habitual con todas las medidas higiénicas pertinentes, este deporte va a sufrir muchísimo.

-¿Por qué creen que se hace la diferencia?

-Catalogan los deportes por grado de posibilidad de contagio en alto, medio y bajo. Cuando hay más de un deportista, lo consideran equipo. A ver, señores, cuando son dos es una pareja. Estamos separados y tenemos 100 metros para dos personas. Lo más incongruente es que luego en una cafetería se pueden reunir 10 personas casi sin distancia o se pueden realizar entrenamientos de fútbol con contactos entre jugadores. Si te dicen que tocando el césped te vas a contagiar, no lo haces, pero cuando ves que todos lo hacen, te preguntas: «¿Qué pasa, que yo soy el apestado?» Es una incongruencia. ¿Qué pasa, que cuando el «bicho» llega a un jugador profesional dice «uy, no, que es Messi, no le ataco» pero dice «vamos a atacar al pobre señor que lleva todas las medidas de seguridad». Políticamente no se puede entrar porque mientras haya un mando único las cosas son así. Con las condiciones que hay ahora, lo que hacen los clubes es hundirse porque no hay beneficio.