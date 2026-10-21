Miguel Santalices será candidato al Senado por el PP y Fabiola García, al Congreso

El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, en el salón de plenos. VÍTOR MEJUTO

El actual presidente del Parlamento, Miguel Santalices (Bande, 1955), será el número de la candidatura del PP por Ourense al Senado y la conselleira de Política Social, Fabiola García (Ribeira, 1985), número dos de la lista al Congreso por A Coruña.

La decisión ha sido confirmada este miércoles por fuentes del PPdeG, que destacaron su «ampla traxectoria, experiencia, anos de dedicación e excelente traballo por Galicia» y añadieron que «a entrega coa que desenvolven as súas funcións na comunidade contribuirá a que un galego [Alberto Núñez Feijoo] sexa o próximo presidente do Goberno de España».

La elección de la titular de Política Social aboca al Gobierno de la Xunta a una remodelación, ya que tiene que dejar la consellería antes de que se registren las candidaturas, para lo que hay de plazo hasta el próximo lunes.

La posibilidad de relevos en la Xunta con motivo de las candidaturas para las elecciones generales estaba abierta desde hace días. El propio presidente, Alfonso Rueda, la abrió hace unas semanas cuando fue preguntado al respecto. Por el momento, el proceso sigue los mismos pasos que en el 2023, cuando el vicepresidente Francisco Conde fue designado número uno al Congreso por Lugo, puesto que repetirá esta vez. En aquella ocasión el relevo se produjo de inmediato.

La salida de Miguel Santalices también llevaba tiempo sobre la mesa. El político ourensano, que preside la Cámara autonómica desde el 2016 confirmó hace dos años, cuando fue reelegido, que esta sería su última legislatura al frente del Parlamento gallego.