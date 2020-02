Messi sobre las explicaciones de Bartomeu: «Me pareció un tema raro»

0

20/02/2020 10:37 h

El argentino Leo Messi, capitán del FC Barcelona, aseguró hoy que ve «un poco raro» todo lo que envuelve a la polémica sobre la supuesta contratación de una empresa por parte del club azulgrana para difamar a jugadores, exjugadores, expresidentes y miembros del entorno azulgrana en las redes sociales.

En una entrevista al Mundo Deportivo, Messi, preguntado sobre si le convencieron las explicaciones de Josep Maria Bartomeu respondió que le cogió «un poco de sorpresa» todo lo ocurrido porque ayer miércoles estaba de viaje en Dubai. «Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo (en una reunión con la comisión de capitanes y el entrenador Quique Setién) lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa, cuál era la situación y no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben todos lo que dijo, nos contó a los capitanes en privado», afirmó.

En todo caso, Messi ve «raro» que pase una cosa así. «Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad, me pareció un tema raro», aseguró el argentino, quien reiteró que ama Barcelona: «Esta es mi casa».

Messi despejó cualquier duda sobre una posible marcha del club: «Esa es mi idea mientras el club y la gente sigan queriendo eso, por mi parte no va a haber nunca ningún problema», y apunta sus intenciones dentro de la entidad «quiero ganar otra champions, quiero seguir ganando ligas y siempre aspiro a eso».

El delantero argentino tiene una claúsula en su contrato por la que podría marcharse gratis este verano. Sobre ello, Messi aclaró que «siempre tuve la decisión no solo por esa cláusula. En muchos momentos tuve la posibilidad de salir del club, había muchos clubs interesados que estaban dispuestos a pagar hasta la cláusula pero en ningún momento se me ocurrió irme y ahora tampoco. Lo vuelvo a repetir. Si el club quiere, no hay problema».

Sobre la salida de Ernesto Valverde, el delantero admitió que sentía aprecio hacia él en el momento de su salida porque «se iba aparte de un gran entrenador una grandísima persona». Al hilo de la destitución, habló sobre la polémica con Abidal, y su argumento que el despido del técnico venía precedido porque algunos jugadores no trabajaban. «No sé qué le pasó a él por la cabeza para decir eso, pero creo que yo respondí porque me sentí atacado. Sentí que atacaba a los jugadores. Y ya demasiadas cosas se dicen del vestuario, como que maneja todo, que pone y quita entrenadores, trae jugadores y sobre todo de mí. Como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones. Y me molestó que lo dijera una persona del club, un secretario técnico… que ponga a los jugadores en medio de una destitución como era la del míster me pareció una locura», aclaró.

Sobre su excompañero Neymar, ahora en el París Saint-Germain, dijo que «es uno de los mejores del mundo» y le «encantaría que volviese». «Era una persona muy alegre, estaba siempre contento, se divertía tanto dentro como fuera de la cancha. Hacía que el vestuario tuviera una alegría diferente. Él está con muchas ganas de volver, siempre se mostró arrepentido. Él hizo mucho por volver y eso sería el primer paso para intentar llegar». añadió el argentino.