Alba Cid, Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández

La Voz de Galicia X. F.

Redacción / La Voz 20/10/2020 15:24 h

Alba Cid (Ourense, 1989) vén de proclarmarse este martes gañadora do Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, que concede o Ministerio de Cultura e está dotado con 20.000 euros.

O xurado destacou de Atlas (Galaxia) a súa calidade de «reflexión sobre como a literatura elabora mapas da realidade e sobre o valor moral que pode ter a literatura como problematización do mundo». «É poesía tanto do coñecemento como da emoción, e presenta unha nova cartografía en que se funde o mapa do corpo co do planeta, a memoria e o enigma».

Alba Cid é poeta e investigadora. Colaboradora do Diario Cultural e de diversas publicacións, na actualidade encárgase do John Rutherford Centre for Galician Studies da Universidade de Oxford.