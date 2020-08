Emilia Fandiño: «Ser a primeira muller no cargo é unha responsabilidade»

0

La Voz de Galicia d. Vázquez

A Coruña 04/08/2020 10:11 h

Por primeira vez na historia do municipio de Sada, ao fronte do xulgado de paz estará unha muller. En canto se publique a proposta do pleno que se elevou á sala do goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia poderá tomar posesión. Emilia Fandiño Sánchez (Sada, 1973) é a elixida. Nacida no lugar de Souto, é moi coñecida e foi determinante para ser a seleccionada o seu talante afable.

-Agora leva unha papelería, pero cal é a súa traxectoria profesional?

-Estudei Filoloxía Inglesa, traballei para a Conservación de Carreteras, despois din clases de secundaria e a adultos, e dende hai cinco anos teño a Papelería La Barrosa, que leva o nome pola praza e porque había unha fábrica de gasosas con ese nome. A min gústanme facer moitas cousas e naquel momento, sobre todo pola idade, tiña 42 e é complicada para unha empresa privada, e porque quería evitar outros traballos que, se cadra, obrigábanche a cambiar de provincia, optei por coller unha papelería de toda a vida de Sada. Sempre me gustaron os libros e o material de papelería e pareceume un negocio bonito para emprender.

-E con ese currículo como se presenta ao posto?

-A verdade é que o vin no xornal e chamoume a atención. Eu casei polo xulgado hai dez anos e cando fomos alí a arranxar os papeis xa me preguntei as funcións e pensei que era unha cousa bonita. Sempre tiven curiosidade polo que se facía e, ademais, tamén me encantan as vodas e iso de poder oficiar.

-Como imaxina que será o seu traballo?

-Penso que será facer conciliacións, dar fes de vida e rexistrar nacementos e defuncións.

-Esta vez o posto estivo solicitado.

-Non estou segura de cantos eramos, pero escoitei que nos presentaramos oito.

-E por que cre que foi a elixida?

-Son unha persoa coñecida en Sada, creo que teño bo carácter, un carácter conciliador. Tamén polo feito de ser muller, porque serei a primeira.

-E como leva abrir ese camiño?

-Contenta, pero, ao mesmo tempo, nerviosa pola responsabilidade. O anterior, Manolo Guerra (que levaba 30 anos exercendo como xuíz de paz), deixa o listón moi alto.

-Canto dura o mandato neste cargo?

-Catro anos e penso que me vai gustar por todas as cousas que vin que se podían facer.

-É un posto retribuído.

-Si, pero a verdade é que non sei nin con canto.

-Que fai no tempo libre?

-Encántame ler e viaxar, a última viaxe ao estranxeiro foi a Alemaña, e por Galicia en canto podo fago escapadas.

-Como levou o confinamento?

-Ben, pero ao principio algo preocupada pola situación. Pechei porque tiña moitos clientes maiores, e teño uns pais que tamén o son. Fíxeno por precaución.

-Como foi a volta?

-Notei algúns cambios. Libros séguense vendendo moitos, coa covid a xente acabou o que tiña para ler na casa, pero se mostra con máis temor á mercar doutro tipo de produtos.