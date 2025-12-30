Taxistas de A Coruña estudian demandar al gobierno local por inacción frente al auge de los VTC

M. C. A CORUÑA / LA VOZ

Los VTC pueden operar en las ciudades gallegas para servicios con otros municipios
Defienden el modelo de Vigo, que ha creado un grupo policial específico para combatir los viajes ilegales dentro de la ciudad

31 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Cien vehículos de transporte con conductor (VTC) prestan servicio en el centro de A Coruña violando la norma autonómica que les prohíbe realizar viajes urbanos. La actividad de esta flota fantasma, que opera «sin restricciones

