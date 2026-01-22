La Audiencia ratifica la condena de 4 años al joven que mató a un hombre con un cenicero en Oleiros
OLEIROS
El acusado, al que se le aplicó la atenuante de embriaguez, deberá indemnizar a la familia de la víctima con 260.000 euros23 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado los recursos planteados tanto por la familia del fallecido como por la defensa del joven que mató a un hombre de 31 años en una pelea tras