Larysa, la joven de Torrelavega asesinada en A Coruña por su compañero de piso, vista por su padre: «Era la alegría personificada, incapaz de ver el mal en nadie»
COLPISA | SANTANDER
A CORUÑA CIUDAD
Un día antes del crimen, la víctima y dos inquilinas más advirtieron a su casera de los comportamientos «paranoides» del agresor y el miedo que sentían por él21 feb 2026 . Actualizado a las 13:19 h.
Eduardo sigue sin entender -y seguramente no lo haga nunca- por qué su hija Larysa Ruiz da Silva, de 19 años, fue brutalmente asesinada hace dos meses a manos de Lois G. F., un joven