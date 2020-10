Asalta un supermercado en O Ventorrillo y se escapa llevando varios productos debajo de la ropa

0

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña 30/10/2020 11:24 h

Eran las ocho menos cuarto de este jueves y en un supermercado de la calle Rodrigo A. De Santiago, en el barrio de O Ventorrillo, había un importante número de clientes y sus empleadas. A esa hora entró un hombre con una chaqueta amplia con capucha y con la mascarilla puesta. Empezó a mirar por las estanterías y a coger productos que iba guardando debajo de la ropa. Las trabajadoras no se percataron del hurto.

Cuando ya no le cabían más cosas debajo de la prenda salió tranquilo del supermercado, pero el arco de seguridad le delató. Fue entonces cuando inició una carrera hacia la zona del Ágora. Una de las empleadas le siguió y estuvo a muy pocos metros de alcanzarlo. Incluso llevaba en su mano un cúter para cortarle la ropa y recuperar la mercancía sustraída. Pero no lo logró. El individuo se llevó quesos de la mejor calidad, embutidos y conservas.

Este ladrón, joven y de ojos azules, fue reconocido por alguna empleada del establecimiento. Declararon que ya no es el primer asalto que hace en el barrio. Creen que se trata de la misma persona que revende estos productos en el mercadillo de A Sardiñeira. Incluso, subrayaron varios testigos del asalto, que roba «lo que le piden sus clientes, que por un euro pueden comprar latas de conserva de la mejor calidad, y no le importa comprar alimentos que no guardan la cadena de frío».

Ahora, la Policía Nacional y Local buscan al delincuente. Varios vecinos del barrio indicaron que si lo quieren coger «que vayan el próximo martes al mercadillo de A Sardiñeira».