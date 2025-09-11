Los exconcejales de Alternativa de Carral se querellan contra el partido por injurias

T. S. CARRAL / LA VOZ

CARRAL · Exclusivo suscriptores

Fran Bello, durante su intervención en el pleno, ante la mirada de sus excompañeros de Alternativa dos Veciños de Carral
Fran Bello, durante su intervención en el pleno, ante la mirada de sus excompañeros de Alternativa dos Veciños de Carral CESAR QUIAN

Fran Bello, Mercedes Caridad y Susana Guimarey denuncian el acoso público sufrido antes de la moción de censura

12 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Fran Bello y Mercedes Caridad son los dos ediles no adscritos que el pasado miércoles apoyaron en Carral la moción de censura que derrocó al partido que abandonaron durante este mandato, Alternativa dos Veciños. Ambos,

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 mes Suscríbete