Los exconcejales de Alternativa de Carral se querellan contra el partido por injurias
CARRAL / LA VOZ
CARRAL
Fran Bello, Mercedes Caridad y Susana Guimarey denuncian el acoso público sufrido antes de la moción de censura12 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Fran Bello y Mercedes Caridad son los dos ediles no adscritos que el pasado miércoles apoyaron en Carral la moción de censura que derrocó al partido que abandonaron durante este mandato, Alternativa dos Veciños. Ambos,