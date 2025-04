María Pan anuncia su renuncia tras solo un año como alcaldesa de Cambre

CESAR QUIAN

María Pan, de Unión por Cambre, fue proclamada el 23 de marzo del 2024 como primera alcaldesa de Cambre y poco más de un año después, este martes 1 de abril, remitió a los vecinos una carta anunciando su marcha.

«Esta é unha carta agridoce, porque nela quero anunciarvos, que o 3 de abril presentarei a miña dimisión como alcaldesa nun exercicio de responsabilidade, respecto e cariño polo meu pobo». Lo justifica porque, pese a lo avanzado desde que sustituyó a su compañero de partido en Unión por Cambre, Óscar García Patiño, asegura que la «normalidade non acaba de chegar». Precisa que entiende que es necesario afrontar con valentía «a dura decisión de botarme a un lado coa esperanza de que, quen agora está poñendo paos nas rodas a todo, cambie de postura e se poña a traballar».

«Dimito para abrir camiño ao goberno antinatura que está dirixir Cambre dende a oposición», asegura acusando a los concejales de PP, PSOE y BNG de boicotear sistemáticamente todas las soluciones [la corporación está integrada por 7 ediles de UxC, 4 del PP, 4 del PSOE, 3 del BNG, 2 de AV y 1 no adscrita que concurrió por las listas del PP]. Su antecesor, que estuvo nueve años al frente del cuarto municipio por número de habitantes en el área de A Coruña (23.781 vecinos), había presentado la renuncia después de un bloqueo a su gestión, del que responsabilizaba a las habilitadas nacionales.

«Xa non hai escusas, agora tócalles a eles traballar para defender Cambre e deixar de escudarse en informes técnicos para ir en contra do interese xeral dun pobo», indica. Asegura que se ha ido desgastando poco a poco al no ver fructificar su trabajo, esfuerzo y dedicación.

«Nin eu nin os meus compañeiros de goberno estamos aquí para cobrar un soldo e quedar de brazos cruzados», indica en la misiva en la que comunica su renuncia y dice que ellos están para trabajar y cuando «iso se fai imposible, hai que ser valentes e marchar». Recuerda que llegó a la alcaldía tras la marcha del regidor salido de las urnas y aunque hubo avances como el pago de 5 millones en facturas pendientes, licitación de obras y adjudicación de otras cree que la oposición desde noviembre ha echado por tierra ese trabajo votando en contra en los plenos «aferrándose aos informes técnicos en contra», que entiende que es una estrategia para desangrar al gobierno de UxC.

«Gobernar dende a oposición é moi doado. O difícil é gobernar desde o goberno, asumindo responsabilidades e defender o interese dos veciños e veciñas de Cambre», explica. Anima a la oposición a dejar de estar en esa postura fácil y tomar las riendas.

Afirma que deja el Concello sin deudas con los bancos y cree que «o problema vén dunha excesiva burocraticación, interpretacións cuadriculadas das leis pero, sobre todo, dunha oposición sen sentido de servizo público a favor do seu pobo», afirma.

Unión por Cambre gobierna el municipio en solitario, aunque con Alternativa dos Veciños en la junta de gobierno. Su minoría le impide llevar a buen término sus propuestas, como se vio en el último pleno, en el que la oposición volvió a tumbar, por tercera vez, un reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de facturas a proveedores por más de 160.000 euros y un cambio en la relación de puestos de trabajo, en un momento en el que la plantilla municipal participa en concentraciones regulares reclamando más personal y mejoras laborales. Para el gobierno eran temas esenciales, pero no hubo acuerdo.

La dimisión se conoció tras celebrarse la comisión informativa sobre los presupuestos, lo que hace pensar que, pese a que el gobierno de UxC indicó que asumió parte de los postulados de la oposición, tampoco salgan adelante al tener informes en contra.

La gran incógnita ahora es quién se postulará para la alcaldía y cómo serán los apoyos. Tanto PP como el PSOE evitaron ayer pronunciarse al respecto, optan por la prudencia porque no hubo una comunicación oficial de la renuncia.

En cuanto María Pan haga efectiva su dimisión, quedará como alcalde en funciones Juan González Leirós, que es primer teniente de alcalde y está al frente de las áreas de Urbanismo, Obras, Servicios, Transporte y Medio Ambiente. Será a quien le toque convocar el pleno extraordinario en el que se elegirá al sucesor de la alcaldesa. En la sesión se verá quién quiere optar a la alcaldía y las posibles alianzas de fuerzas que se puede llegar a producir. En el que salió elegida Pan únicamente la cabeza de lista del PP, Diana Piñeiro, había optado a ese cargo, aunque sin éxito.