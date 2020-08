Abegondo recupera el castro de Cerneda

0

La Voz de Galicia D. Vázquez

18/08/2020 11:30 h

El castro de Cerneda, en Abegondo, será puesto en valor gracias a un convenio firmado con la Axencia de Turismo de Galicia, dotado con 36.810 euros, que permitirá su recuperación como recurso patrimonial y turístico.

El plan incluirá la limpieza del castro, la prospección con georradar, sondeos arqueológicos, y registro topográfico para recuperarlo. La idea es impulsarlo con la realización de visitas guiadas, la instalación de señalización, y la difusión vía web.

Situado en el lugar de O Ameixal, en San Salvador de Cerneda, este castro se vincula con la Edad de Hierro y la época romana. Era un asentamiento fortificado y, según la memoria elaborada por Argos, ha sufrido alteraciones en los elementos externos debido a las tareas agrícolas. No ha sido la única agresión, ya que en una zona fue ocupado por una pista asfaltado y en la zona noroeste se construyó una iglesia y una vivienda. El informe sobre el estado del castro, realizado por David Fernández Abella y Vanesa Trevín Pita, recoge que el castro, de más de dos hectáreas de superficie, «está conformado por unha croa en relativamente bo estado de conservación e un posible antecastro, rodeado posiblemente por dous xogos de murallas e foxos intercalados».

El yacimiento, un asentamiento fortificado de grandes dimensiones formado por dos líneas de murallas visibles, es propiedad municipal y desde hace años se ocupa de mantenerlo en buenas condiciones. El Concello estableció un área de protección integral del yacimiento y otra de cautela que abarca un perímetro alrededor de su límite exterior.

Equiparable a Elviña

Desde Argos se remarca la singularidad del enclave, destacando «a grande importancia científica do xacemento, xa que non existe outro castro destas características, excepto o situado en ámbito case urbano de Elviña, escavado e visitable no territorio». Se considera que «podería tamén dar novas informacións sobre o poboamento da Idade do Ferro e a Romanidade na contorna das Mariñas». Los encargados de la memoria de este proyecto de valorización consideran que el trabajo permitiría descubrir «moi probablemente a orixe do Concello de Abegondo, pois trátase dun castro moi posiblemente romanizado que contaría con máis de 2.000 anos de historia, e que se convertería en referente identitario para a poboación».

En este sentido, Fernández Abella y Trevín Pita, remarcan que «hai grandes posibilidades de que, unha vez coidado, investigado e recollida toda a información sobre o mesmo, se converta «nun dos grandes referentes arqueolóxicos do noroeste galaico».

Los investigadores consideran necesario no solo divulgar este patrimonio, sino involucrar también a la población local en la recuperación de lugares importantes del inconsciente colectivo, reliquias como este castro que perviven con el paso de los siglos y transmiten información de nuestro propio origen.