María Golán, jefa de cocina en el restaurante El Pantano: «Los adultos tienen la gran duda del baile»

La Voz de Galicia A. g. Chouciño

a coruña / la voz 23/06/2020 11:45 h

«Hay que intentar salir adelante entre todos». María Golán, jefa de cocina en el restaurante El Pantano, trata de mirar al futuro con optimismo. Su sector, el de los eventos, es uno de los que más dudas genera por los constantes cambios sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en esta nueva normalidad: «Los clientes lo que más miedo tienen, sobre todo en las comuniones, es con los niños y las medidas que se van a tomar con el parque infantil». Este espacio ya está operativo por encontrarse en la zona exterior de este tradicional establecimiento de Abegondo. Los temores cambian cuando se trata de una boda. «Los adultos tienen la gran duda del baile. Aún no se acaba de aclarar si se va a dejar que bailen o no. Hasta el 1 de julio no sabremos nada», señala Golán.

Donde no tienen problema por el momento es con las distancias de seguridad. «Tenemos el aforo del 75 % de los salones. Lo que pasa es que por ahora sobra más de la mitad», confiesa. La primera comunión la han celebrado el sábado pasado, 13 de junio. Hoy tendrán que atender dos, «cuando el año pasado se hacían 15 o 16».

Por este motivo aún solo han vuelto del ERTE 16 empleados de cerca de 45 que conforman la plantilla. «Creemos que en julio podremos recuperar a todos los trabajadores». Para ello precisan mantener todas las comuniones que prestaron sus servicios en las próximas semanas.

En cuanto a las nupcias, Golán avanza que la primera «será el 1 de agosto». «Toda la temporada de julio ha sido anulada». Añade que, en la mayoría de los casos, los prometidos «optan por aplazar la fecha al año que viene. Lo que estamos haciendo es intentar confirmar lo antes posible todas las bodas que teníamos y fijar las nuevas fechas». Por este motivo, priorizan a las parejas que ya se iban a casar estos meses y después las nuevas demandas que les llegan. Su reto ahora es mantenerse y «que al menos no tengamos que reducir la plantilla», recalca.