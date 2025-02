El Coruña Estudio Inmersivo (CEI), el plató virtual más grande de España, ya es una realidad

«Otro 14 de febrero más. Porque ese día en el 2013 se anunció el fin de la fábrica de armas y este viernes, 14 de febrero, inauguramos el Coruña Centro Inmersivo (CEI) en la Cidade das TIC». Así empezó Fernanda Tabarés, presidenta de Pedralonga Estudios, gestora del espacio, la presentación del mayor plató virtual de España, con una inversión de casi 9 millones de euros. Tabarés indicó que a partir de ahora «donde antes se fabricaban armas ahora se fabricarán sueños» y destacó que la pionera infraestructura nace gracias a la colaboración público-privada, con el papel fundamental de la Diputación de A Coruña.

Se trata de uno de los platós virtuales más avanzados de Europa. Costó casi nueve millones de euros, procedentes de fondos europeos a través del Gobierno estatal y el gobierno provincial. El espacio cuenta con más de 2.000 metros cuadrados.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, comentó la ilusión de inaugurar el CEI. «Se concretan neste acto o mellor de todos nós», indicó el presidente provincial, que indicó que con este proyecto «damos utilidade ao sector e devolvemos a ilusión, porque cando se quere, pódese, e se nos xuntamos conseguimso resultados porque queremos que Galicia avance». El responsable del organismo provincial señaló que cuando el sector audiovisual «chamou an osa porta sen recursos, asumimos e colaboramos coa UDC, e co Concello para obter a licencia das obras, e poñer en marcha o CEI. Tamén coa Xunta, através do Igape, para esa segunda fase con dous estudos complementarios», indicó Formoso, que señaló que la iniciativa persigue «facilitar o traballo dun sector que quere soñar e quere dar facilidades aos creadores galegos para expoñer os seus traballos nas novas plataformas, algo que fará que sexamos máis competitivos nun sector tan tecnolóxico sen marcharnos de Galicia», Por último, Formoso agradeció el trabajo y la colaboración de todos los miembros del gobierno provincial que trabajaron en el proyecto.

Por su parte, Alfonso Blanco, director del Clúster Audiovisual Galego, también hizo referencia a la importancia de la colaboración entre todos los ámbitos. «En Galicia hay un talento especial en el audiovisual, un sector que cuenta con un desarrollo pujante en los últimos años a nivel creativo y empresarial, pero que, hasta ahora, tenía carencias en materia de infraestructuras. El CEI es el primer gran paso que para corregir esta deficiencia. Este plató nos permitirá ser más competitivo en un mercado cada vez más globalizado», indicó Blanco. El presidente del Clúster Audiovisual Galego también indicó la rapidez en los trabajos para poner en marcha el CEI, «en 14 meses», indicó el profesional, que puso en valor los recursos humanos y económicos destinados a la iniciativa. «Esto es el inicio de algo que tiene muy buena pinta y estamos orgullosos».

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey indicó que el CEI es de «los pocos platós en el mundo con estas características». «Estoy muy orgullosa de poder estar este viernes en la Cidade das TIC en un proyecto que es el ejemplo perfecto de la colaboración público-privada», dijo la regidora, que repasó el inició del proyecto. «Hace años, de la mano de la UDC, del sector empresarial y con la colaboración del Ministerio de Defensa hicimos realidad aquello que no era tangible, pero que sí existía, que es que todo el talento de la ciudad puede hacernos crecer».

Rey indicó que A Coruña ha sido siempre una ciudad de vanguardia y recordó que la inauguración del CEI coincidió con la de la sede temporal de la Aesia. «Las TIC son un sector pionero en Galicia, es el que crea más empleo por detrás de la sanidad y educación», apuntó la alcaldesa, que dijo que en ese labor «tanto A Coruña como su área metropolitana son el tractor de Galicia». «Por eso es tan importante que sigamos trabajando todos juntos, reteniendo y atrayendo talento y vocación a la ciudad», señaló la regidora, que reconoció la labor del Clúster Audiovisual Galego y de «las empresas que acompañan a las instituciones públicas en el desarrollo tecnológico». Como ejemplo del filón gallego, Rey recordó que el Gobierno, a través del Ministerio de Transición Digital, invierte un total de 680 millones en la comunidad para este sector.

«A Coruña es una ciudad que crece tecnológicamente y también en habitantes, pasamos ya esa barrera tecnológica de 250.000 habitantes, a la par que baja el desempleo. Generamos riqueza, empleo de calidad y entre todos estamos haciendo el futuro», finalizó Rey.

El ministro de Transición Digital, Óscar López, puso en valor el talento de Galicia. «Siempre ha sido un referente en creatividad, por encima de la población que tiene la comunidad, destacando en el audiovisual, donde el sector gallego es un referente que, ahora, además de talento contará con una apuesta detrás, una inversión. Vamos a hablar de bien de la política a pesar de los tiempos que corren porque para llegar hasta aquí ha habido muchas decisiones», apuntó López, que subrayó que el Gobierno invirtió 5 millones para hacer posible el CEI. «Antes, hubo que pelear muchas decisiones, conseguir en Bruselas los fondos europeos y también fue necesario que el presidente de este país, Pedro Sánchez dijese que había dos transformaciones, la verde y la digital, por las que había que apostar. Destinamos 1 de cada 3 euros de los fondos europeos a digitalizar el país», expuso el ministro. En este sentido, indicó que hay decenas de proyectos en marcha por toda España de la mano de la colaboración de las universidades, la mayoría públicas, que abarcan desde la investigación a la industria para «reindustrializar el país en términos de economía verde y digital». También nombró la creación del Hub audivosiual español- «En datos, hay medio millón de empleos nuevos que antes no existían, se ruedan el doble de series que hace 4 años y, el audiovisual, es un sector que ha doblado el empleo en 5 años. Ha habido una apuesta detrás porque las cosas cuestan», subrayó.

Un plató para competir en los proyectos de las grandes plataformas

De la mano de Coruña Estudio Inmersivo, el sector audiovisual gallego y el español podrá competir para realizar los proyectos de las grandes plataformas, un punto que ilustró Manuel Meijide, director de Mundos Digitales. El espacio cuenta con una pantalla semicircular de 28 metros por 6 de alto y una resolución 4K, así como la correspondiente pantalla de techo móvil de más de 100 metros cuadrados y el sistema tecnológico con el que se crearán fondos envolventes y dinámicos. El objetivo del espacio es recrear cualquier escenario con realismo y capacidad inmersiva.

«El movimiento se demuestra andando», introdujo Fernanda Tabarés su intervención, en la que mostró las capacidades del plató inmersivo. «Este proyecto supone un punto de inflexión en el audiovisual, donde llevamos siendo referente más de dos décadas, pero el CEI supone un acelerón enorme para competir en cualquier país del mundo. Es una ventaja, hasta ahora teníamos el talento, pero ahora también los medios», comentó.

Una pantalla de 28 metros por 6 de alto

Meijide explicó que más allá de la imponente pantalla, de 28 metros por 6 de alto, con una gran resolución, lo importante «está detrás». «A su alrededor hay un entramado tecnológico que permite llevar el mundo real y el virtual en una misma producción. Detrás de la pantalla hay diez procesadores con una definición muy alta para gestionar ocho señales 4k a la vez», indicó Meijide, que subrayó que así, en la producción ,podrán conjugar el mundo físico, con actores, e integrarlos en el virtual.

«Podemos cambiar la hora, el clima, rodar con sol sí queremos, aunque llueva y esto ahorra costes en la posproducción», apuntó el profesional, que dijo que con este plató inmersivo «tenemos todas las posibilidades sin salir de casa, lo podemos controlar absolutamente todo». Además, subrayó que el impulso del sector audiovisual en las últimas dos décadas tiene estos resultados. «No es suerte que tengamos el CEI ni la Aesia», enfatizó Meijide, que señaló que desde el Coruña Estudio Inmersivo se hará magia digital. «Es la factoría de los sueños». «Podremos cumplir todas las exigencias de las plataformas como Netflix, que requieren de unas estructuras y unos niveles de seguridad que hasta ahora se desconocían».

Por parte de la UDC intervino en la jornada inaugural del pionero plató Marta García, secretaría general de la universidad coruñesa, que recordó el inicio del proyecto «cando conseguimos os terreos para empezar as obras da Cidade das Tic e se abriu unha gran oportunidade», dijo. Ese proyecto, apuntó, «é un camiño sin retorno que ten un toque de romanticismo posto que pasamos das armas as ideas, como nos gusta dicir na UDC». García también quiso destacar el apoyo de todas las instituciones en ese camino. «Entre todos sumamos os esforzos necesarios para poñer en marcha no seu día o Centro de Servizos Avanzados, o Galaxy Lab e agora o CEI, e máis tarde, na fase posterior, os outros dos estudos de Pedralonga».

El primero de un total de tres platós

En el acto estuvieron también presentes el ministro de Transición Ecológica, Óscar López; la conselleira de Economía, María José Lorenzana; el líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, entre otras autoridades.

La gestora del innovador plató es Pedralonga Estudios, que preside la periodista Tabarés, responsable a su vez de Voz Audiovisual. Se trata de una sociedad conformada por diez productoras gallegas, entre ellas, Voz Audiovisual, el clúster y la Universidade da Coruña (UDC) para asumir el liderazgo del Centro de Producción Audiovisual Avanzada, que cuenta además de con el CEI con dos futuros platós.

Para estos dos, de 2.000 e 2.500 metros cuadrados cada uno, la financiación vendrá a través del Igape, con las ayudas para los Centros de Fabricación Avanzada de la Xunta. La idea es tenerlos finalizados en la primavera del 2026.