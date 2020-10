Los okupas de Palavea destrozan los retrovisores del automóvil de una vecina

0

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña 08/10/2020 12:38 h

Los okupas de todo un edificio ubicado en Palavea destrozaron los dos retrovisores exteriores del automóvil de una vecina. Esta ya presentó una denuncia ante la policía.

El ataque vandálico tuvo lugar alrededor de la medianoche del domingo. El vehículo estaba aparcado en la acera de una vivienda colindante con la de la familia propietaria del coche. «Escuchamos los fuertes ruidos y pensamos que nos estaban rompiendo el coche», explicó Ángeles, la titular del vehículo. Le dijo a su compañero que tenían que salir. «porque también tenía miedo a que me reventasen los cristales y la puerta de la casa». Pero el hombre optó por quedarse en casa, «porque no hace mucho le dieron una paliza y no quería que nos volviesen a apalear».

Ángeles y Ramón sí le recriminaron su actitud, pero los okupas no se amedrentaron, incluso les amenazaron: «Nos dijeron que lo que le habían hecho al coche no era nada, que la próxima vez lo reventaban todo y le plantaban fuego».

Y Ángeles y su familia se toma muy en serio estas amenazas porque no hace mucho tiempo «nos tiraron un objeto incendiario delante de la puerta de casa, y la pequeña explosión salpicó de residuos la pared y la puerta». Subraya que en esa ocasión tuvieron que acudir los bomberos porque los okupas «también habían causado un incendio en el que residen porque como enganchan la luz de forma ilegal provocaron un cortocircuito». Uno de los bomberos fue el que le explicó a Ángeles que lo que habían tirado en su puerta «era un objeto incendiario, pero por suerte mal hecho».

Otros vecinos también denuncian insultos y escupitajos «cuando pasamos por delante del edificio en el que viven estas personas».

Creen que por todos estos problemas ya va siendo hora «de que las autoridades actúen». No entienden como los políticos «se tiran los trastos y las culpas unos a otros cuando aquí hay un problema gravísimo de seguridad ciudadana».

No comparten que senadores y diputados visiten el barrio, que alcaldesa y concejales y que el delegado del Gobierno hablen de esta situación «y no tengan ni una idea, ni un gesto, ni armas para solucionar este gravísimo problema», subrayaron varios residentes en Palavea. Aseguran que cuando pase una desgracia «después lloramos nosotros y los políticos».