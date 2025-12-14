El muerto en el crimen del parque de Santa Margarita, en A Coruña, se desangró por un corte en la femoral

Agentes de la Policía en el parque de Santa Margarita, donde a última hora del sábado un hombre mató a otro de una puñalada MARCOS MÍGUEZ

El hombre detenido a última hora del sábado como presunto autor de la muerte por apuñalamiento de un joven en el parque de Santa Margarita habría agredido con una navaja a la víctima tras una discusión entre ambos. Fuentes policiales confirmaron que el agresor había recibido un botellazo de la víctima, de unos veinte años, en la cabeza, momento en el que sacó un arma blanca y le asestó varios navajazos que en principio no tendrían por qué ser mortales, pero por mala fortuna uno le alcanzó la femoral. El propio joven ya herido utilizó su móvil para pedir ayuda y llamó a emergencias, pero cuando los servicios médicos y la ambulancia llegaron al lugar se había desangrado y nada pudieron hacer por salvarlo.

El autor, también ensangrentado, huyó del lugar. Por las descripciones aportadas por los testigos, los agentes policiales personados en el lugar enseguida pensaron en un viejo conocido de las fuerzas del orden, un hombre de 46 años nacido en Cuba pero de nacionalidad nigeriana con antecedentes penales y problemas psiquiátricos. Dado que se tenía constancia de que solía dormir en la zona de la iglesia de San Pedro de Mezonzo, una patrulla policial se acercó hasta la zona para intentar localizarlo, ya que también del entorno de Cuatro Caminos habían llegado las últimas denuncias contra él. En las últimas semanas, la centralita del 091 había recibido diferentes quejas porque el individuo había protagonizado altercados en la vía pública, algunos de ellos incomodando a mujeres por la calle.

Con el dispositivo policial desplegado por diferentes puntos, finalmente una patrulla de la Policía Local lo localizó en la calle Sagrada Familia, donde fue detenido sin prestar resistencia. En ese momento, presentaba diferentes heridas. Los agentes municipales lo entregaron a la Policía Nacional, que lo trasladó al cuartel de Lonzas. Inicialmente, está previsto que sea puesto a disposición de la autoridad judicial a lo largo de este lunes o incluso el martes. Mientras tanto, los inspectores y agentes de la brigada de la Policía Judicial, a cargo de la investigación, continúan recabando datos y ya se ha iniciado la búsqueda de testigos para que presten declaración. Asimismo, han comenzado también a peinar los puntos más relevantes del suceso para recabar imágenes de las cámaras que pudiesen haber captado al agresor e incluso tratar de localizar el arma homicida.