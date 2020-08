Los libros que leen los escritores de nuestra comarca

«Foi un momentazo dos que pasa unha vez na vida», di a escritora que atopou unha obra súa nas probas

«Eu son máis galega que as patacas». Isto espeta Eli Ríos (Londres, 1976) sobre as súas orixes. Seus pais eran emigrantes e por iso naceu na capital británica, «pero o único que conservo é o do té. Foi unha casualidade». Claro que para casualidade a que viviu durante a celebración das últimas probas da ABAU. Estaba «na miña facultade», a de Filoloxía de Santiago na que se licenciou. Era unha das persoas encargadas do control das probas de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade, Abau. Alí andaba «repartido papeis» e vendo que todo fora ben. «E deume por mirar a ver que texto lles puxeran en galego», lembra. Cando empezou a ler di que pensou: «¡Como me soa este texto!». Ata decatarse de que era parte do seu libro O ceo das reixas (Xerais). «Foi un momentazo dos que pasa unha vez na vida», asegura. Estivo tentada, di entre risas, de «levantar a mascariña e dicirlle á rapazada que preguntara o que quixera que eu podía explicarlles todo, todo,... Non o fixen, claro», conta, divertida.

