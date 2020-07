La casa Carnicero será demolida

0

La Voz de Galicia

Oleiros 24/07/2020

El alcalde Oleiros, Ángel García Seoane, avanzó este viernes, en Radio Voz, que ya tienen el informe de uno de los arquitectos municipales sobre la casa Carnicero, dañada por un incendio el jueves de la semana pasada, y «hai que demolela». «O que quedou en pé son paredes de ladrillo resquebraxadas, que non se manteñen en pé para nada e hai que demolela», dijo y consideró que hay que «lamentar a desaparición deste edificio que se montou despois de facerse a ponte Pasaxe, no 1916, que foi un restaurante de luxo da comarca da Coruña e tiña unha historia tremenda».

Indicó que se tirará y como el Concello iba a firmar un convenio con los propietarios, pero «os delincuentes que se meten en casas alleas lamentablemente provocan estas situacións», denunció, respecto a la intención que había de lograr una cesión gratuita de la casa antes del fuego que calcinó todo el interior y provocó la caída de la cubierta.

Por otra parte, también habló del dragado de la ría. Apuntó que hubo una reunión virtual de los alcaldes con la Xunta y el Gobierno central (a la que no asistió pero fue un compañero de formación) y consideró que «non pode haber máis demora por parte do Goberno central para abordar o saneamento da ría, e non hai que poñer trabas dicindo que hai que poñer o solo a disposición, xa o puxemos, e hai dúas concesión que deu Costas en Cambre e é quen ten que eliminalas». «Nós fixemos os nosos deberes, o resto dos concellos e a Xunta tamén e había vontade da Xunta de meter os cartos da depuradora de Santiago, se non chegaba, nesta obra», apostilló. Considera que «non hai desculpa e o Goberno central ten que abordar, dunha vez por todas, o saneamento da ría que leva demandándose 20 años».