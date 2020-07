Un estudio de la UDC confirma que no hay impedimentos legales para intervenir o nacionalizar las plantas de Alcoa y Alu Ibérica

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Fran Brea

A Coruña 06/07/2020 15:34 h

Un informe elaborado por el profesor de la Universidade da Coruña Carlos Aymerich, a petición de la CIG, revela que «dende o punto de vista legal, non hai impedimento ningún para que os poderes públicos puidesen intervir ou nacionalizar as factorías de Alcoa e Alu Ibérica», como él mismo indicó durante la presentación del documento.

Aymerich destacó que esta posibilidad ya estaba recogida en la Constitución «por razóns de interese xeral» y también en el derecho europeo «ben sexa en condicións de mercado ou que non o sexan». En este sentido, además, resaltó que el pasado 8 de mayo la Comisión Europea adelantó cómo serían las ayudas de recapitalización, para que las Administraciones pueden entrar o adquirir empresas privadas. «O único requisito é o consentimento da compañía, pero tanto o Goberno central como a Xunta teñen argumentos poderosos para negociar. E mesmo se Alcoa non tivese vontade de chegar a un acordo, poderían actuar sen o seu consentimento para levar a cabo a nacionalización por razóns de utilidade pública e interese social».

El profesor de la UDC explicó que en varios países de la Unión Europea se están nacionalizando e interviniendo empresas y puso como ejemplo el caso de la planta de Alcoa en Sardeña, Italia, donde se está recuperando la actividad tras cerrarse en el 2014. También indicó que «o Goberno español está a dar argumentos que creo que son falaces, ao dicir que nom ten competencia porque en materia de industria está en mans da Xunta. Pero sabemos que na práctica non é unha competencia exclusiva».

En las conclusiones del estudio, Aymerich indica que «os poderes públicos galego e español deben garantir o mantemento da actividade e do emprego nas plantas de aluminio de San Cibrao, A Coruña e Avilés por medio da súa nacionalización, aplicando as disposicións vixentes en materia de expropiación forzosa ou, de ser o caso, por medio dunha lei ou decreto-lei expropiatorio específico».

A la presentación del documento también asistieron miembros del comité de empresa de las plantas de A Coruña y San Cibrao, además del secretario general de la CIG, Paulo Carril. Este resaltó «a necesidade e a legalidade dunha intervención pública» al ser el del aluminio y la energía «sectores estratéxicos». Afirmó que hacen falta «actuacións rápidas e decididas por calquera vía posible, xa que é a única posibilidade para manter o emprego e as cubas en San Cibrao non paren, como xa pasou na Coruña e en Avilés».

Por otra parte, ante la situación sanitaria que se está viviendo en A Mariña y las medidas tomadas a causa de los rebrotes, Carril anunció que el comité de empresa de Alcoa en San Cibrao pedirá que durante esta semana se suspendan los plazos del ERE: «Sería inxusto que deixen aos traballadores nunha situación peor si se imputa esta semana. As reunións estanse a facer en Lugo e os membros do comité de empresa non poden saír da Mariña para continuar as negociacións».