Talento, trabajo y una oportunidad para crecer a la sombra de Leclerc

La Voz de Galicia José Luis Abadín

14/05/2020 04:00 h

Ferrari se encamina hacia un relevo, con el fichaje de Carlos Sainz en lugar de Sebastian Vettel, quien ya se sabe que no continuará en la Scudería la próxima temporada 2021. Para entender el relevo conviene analizar antes esta última etapa. Ferrari viene de disfrutar de un tetracampeón como Vettel, pero que ha cometido muchos errores durante las dos últimas temporadas. Mientras el alemán decepcionaba, por detrás llegó un piloto con un rendimiento mejor de lo esperado y gracias al cual acabó ganándose los galones dentro del equipo, Charles Leclerc. La consecuencia ha sido que Ferrari cambie su apuesta. Si antes Vettel era su primer espada y el monegasco su apuesta de futuro, Leclerc ha conseguido dar la vuelta a la situación con actuaciones como la de Silverstone y, sobre todo, la victoria en Monza. Este último triunfo la temporada pasada tuvo un valor simbólico muy relevante, al producirse en la casa de la Scudería y con un error de su compañero. Aquel gran premio dejó sentenciado el nuevo equilibrio de fuerzas en el equipo.

Como consecuencia del cambio de poder, Ferrari presenta a Vettel una oferta a la baja, casi un tercio inferior a lo que cobraba, lo que en la práctica es un mensaje sobre su nuevo estatus, ya no es una prioridad para la Scudería. Dinero al margen, recibe el mensaje de que ya no le quieren. Con un asiento libre, Ferrari no tiene por qué esperar y, dentro del mercado para el 2021, busca un piloto que se una junto a Leclerc a la fórmula que le funciona desde la época de Michael Schumacher, con un líder claro. El propio Leclerc lo vivió con Vettel: fue el segundo hasta que no se ganó su jerarquía siendo el más rápido en los entrenamientos y en las carreras.

Ahora que el monegasco se ganó su prestigio, Ferrari le busca alguien que encaje por su perfil. Así que no creo que Carlos Sainz vaya a tener la libertad de la que disfrutaba en McLaren, donde era el piloto número 1 al superar claramente a Lando Norris. En todo caso, el fichaje por Ferrari es toda una oportunidad para el madrileño para tener un coche competitivo, estar en el podio con frecuencia y ser más regular. Por resultados, claro que Sainz se merece el salto, después de un final de temporada espectacular, que le abre las puertas de una de las grandes escuderías.

Por último, una curiosidad ,en cuanto a los equipos por los que ha pasado, es curioso que Carlos Sainz siga los mismos pasos de Fernando Alonso. Empezó en Toro Rosso (Minardi), hizo test con Ted Bull (antes era Jaguar), luego pasó a Renault, para más tarde correr con un McLaren. La sucesión de equipos es muy parecida, si exceptuamos el regreso de Fernando a Renault.

Insisto en que el piloto madrileño se ha ganado esta oportunidad y se la merece. ¿Por qué él y no otro? Ferrari no quiere ahora a dos gallos en el mismo corral, ni le conviene. Y con este movimiento apuesta por un piloto emergente, que tiene ante sí la ocasión de demostrar su valía y de luchar contra un rival muy fuerte. Creo que responderá a las expectativas, como ya hizo en Toro Rosso frente a Max Verstappen y en Renault frente a Nico Hulkenberg, aunque en el resultado final ambos le superasen. Sainz siempre crece, gracias a su tenacidad y talento. Es un piloto aguerrido y cambia una de las escuderías más importantes por otra que debería de ser para él todavía más.

José Luis Abadín participó en la European F3 Open y la Fórmula 2, entre otras