Caballero tacha de «engano para camelar aos galegos» los presupuestos de la Xunta

La Voz de Galicia Xosé Gago

A Coruña 20/10/2019

El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, acudió esta mañana a A Coruña para presentar, ante la Casa de las Ciencias, la candidatura de su partido por la provincia de cara a las próximas elecciones generales. No hay novedades en la lista con respecto a los anteriores comicios en los que, recordó Caballero, obtuvieron un «resultado histórico».

Pero el secretario general de los socialistas gallegos aprovechó su comparecencia para lanzar varios mensajes. Uno de ellos de apoyo a los policías desplegados en Cataluña y en especial a los agentes gallegos, de Vigo y A Coruña, que han resultado heridos. También mostró su respaldo a la estrategia del Gobierno para abordar el conflicto en esa comunidad autónoma, que está abordando la cuestión «con proporcionalidade».

Sobre las propias generales, pidió a la ciudadanía que permita el mantenimiento de un Gobierno de progreso que quiere «avanzar pola senda dos dereitos e liberdades» y que frenará «á dereita e a ultradereita», ya que de lo contrario llegaría un ejecutivo del PP, con Pablo Casado al frentey Santiago Abascal, de Vox, orientando «dende o Consello de Ministros toda a política do país».

Finalmente, Caballero tachó el proyecto de presupuestos de la Xunta, presentado esta semana por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, de «carta aos reis magos», en la que los populares se comprometen a facer «en sete ou oito meses o que non fixeron en once anos». Caballero criticó la «desfachatez» del PP, y tachó las cuentas de «engano» para intentar «camelar aos galegos», como si no supiesen de la «desfachatez e as farsas» de los populares despues de once años. «Cando non hai proxecto de país os orzamentos non permiten solucionar or psoblemas do país, compre un novo proxecto de progreso», insistió.