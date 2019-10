Los Orzamentos del 2020 priorizan las áreas sociales a un año de las elecciones

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago / La Voz 20/10/2019 05:00 h

La forma de plantear los gráficos en una presentación pueden llegar a ser toda una declaración de intenciones, y es evidente que en los Orzamentos 2020 la Xunta ha querido poner en valor el esfuerzo en las áreas sociales, remarcando en colores, tamaños y formas el acento que llevan en esta ocasión la sanidad, que acapara más del 40 % de las cuentas; la educación y las políticas de bienestar. Es poco frecuente que en la presentación de las cuentas el responsable de Facenda se adentre en los detalles de cada departamento, cuestión que suele dejarse para las comparecencias parlamentarias de los conselleiros, pero Valeriano Martínez se llevó en esta ocasión al dedillo las plazas sanitarias de nueva creación —407 en total— o los puestos laborales para mejorar la educación o el servicio contraincendios. Y todo en un escenario «estable» y con la «prudencia» como norma de la casa en cada previsión.

Por provincias

Reequilibrio territorial. El gran número ya era conocido, 10.149 millones de euros con los que Administración autonómica agota el techo de gasto y que, según el titular de Facenda, permiten apostar por el reequilibrio de las inversiones. Atendiendo a la territorialización del gasto, la Xunta va a activar por cada gallego que viva en la provincia de Lugo 4.252 euros; en Ourense, 4.096; en A Coruña, 3.281; y en Pontevedra, 3.200 euros. La financiación a los concellos crecerá hasta los 147 millones con novedades como la colaboración en la lucha contra la velutina, la ampliación de la cobertura 4G de los móviles a todo el territorio y la creación de la empresa de gestión del ciclo de agua.

Fiscalidad

La «aceptación social». La Xunta cierra con estas cuentas la tercera legislatura completa de Feijoo, que inició en el 2016 una línea de rebajas fiscales que da nuevos pasos en el 2020. Martínez cree que la consolidación de ingresos permite seguir avanzando en unas reducciones que, a su juicio, tienen una «gran aceptación social». Y para demostrarlo, recordó el número de gallegos que se han beneficiado de algunas de las últimas medidas: 345.000 quedaron exentos de tributos por herencias por debajo de los 400.000 euros (ahora se sube el listón a un millón); y 61.000 pagaron menos por adquirir su vivienda en las parroquias menos habitadas de Galicia. De ellos, 3.200 no pagaron nada en concepto patrimonial por ser menores de 36 años, familias numerosas o con discapacitados. En total, desde que se emprendió la senda de los recortes fiscales la Xunta calcula que dejó en manos de los gallegos 448 millones de euros.

Empleo

El reto del 10 %. La Xunta se propone dinamizar la economía y ayudar a la creación de 9.000 empleos entre el sector público y privado, una cifra que situaría la tasa del paro en torno al 10 % con unas previsiones que la Airef, la entidad independiente de análisis fiscal ve excesivamente prudentes. Internamente, la Xunta pagará por primera vez más de 4.000 millones de euros en nóminas por el incremento previsto y los acuerdos sectoriales. El capítulo 1, el de personal, crece un 3,3 %. Un 2,2 % responderá a las subidas que debe aprobar el Gobierno central, y el resto es para cubrir los aumentos por acuerdos sectoriales.

Aportaciones del estado

«Non somos máis idiotas». El conselleiro aseguró que la Administración gallega no ha tenido en cuenta para el próximo año los 170 millones que le reclama al Estado, en este caso por el premio tras cumplir con el equilibrio financiero: «Coñecemos o percal», dijo pidiendo disculpas por la expresión coloquial: «Non poden enganar as persoas, que non nos consideren tontos. Somos menos, e algo máis ricos, pero non máis idiotas».

En el parlamento

Calendario. Con la llegada de las cuentas al Parlamento, comienzan su tránsito medido para que puedan entrar en vigor el 1 de enero. Para ello, los portavoces han aprobado un calendario para las comparecencias de responsables públicos por consellerías que comenzará el jueves 24. El 7 de noviembre terminará el plazo para las enmiendas a la totalidad, el 16 para las parciales y ya en diciembre, el día 17, se celebrará el pleno de presupuestos.

La próxima década

Plan 2021-2030. Presentadas las cuentas del 2020, el equipo de Martínez ya trabaja en la elaboración del Plan Estratéxico de Galicia 2021-2030, que será oportunamente presentado en el primer semestre del próximo ejercicio y con el que el Gobierno tratará de esbozar su proyecto político para la próxima década.