En As Xubias se va a Santa Cristina en lancha para hacer la compra

ANGEL MANSO

Dejar que la tarde caiga mientras se saborea un godello sentado en la terraza de La Toquera (la tasca más antigua de A Coruña) tiene su atractivo. Y descansar de un arroz caldoso sobre las piedras del embarcadero con los ojos puestos en Santa Cristina —ría de por medio— es un capricho de reyes. Que tiene su precio, claro está. Porque para ir o salir de ese remanso llamado As Xubias de Abaixo hay que estar en forma y eso es difícil en un barrio con 60 vecinos, muchos de ellos de edad avanzada.

Las obras del viaducto del Chuac obligaron a cortar al tráfico la principal vía de acceso —la de Oza— y ahora solo hay dos caminos. Uno, subir entre la maleza empinadas y nada fiables escaleras de piedra o hierro. Y dos, hacerlo por el aparcamiento del materno, una vía de cemento con una pendiente del 22 %. Por eso mismo no resulta extraño que alguno de sus residentes vaya a hacer la compra en barca a Santa Cristina. Porque las tiendas más cercanas las tienen en Os Castros y «eso lleva una hora entre que coges el coche, buscas aparcamiento en un barrio complicado para eso, entras en el súper, compras, y regresas a casa», cuenta Juan García.

Pero si lo haces a remo, tardas la mitad. ¿Cómo se come eso si en As Xubias de Abaixo todo depende del estado de ánimo de la ría que lleva pegada? Responde un joven vecino del lugar que los sábados la cruza bogando para ir a las tiendas de Santa Cristina: «Cruzar la ría en marea alta me lleva 5 minutos. Caminar de la punta de la lengua de la playa al supermercado son otros tantos. Hago la compra tranquilo y regreso en menos de media hora».

En piragua

Paula también lo hace en su piragua. Ella no es venidera como su amigo pero también lleva el mar pegado en el alma. Aunque le echen la culpa a los accesos, quienes los conocen saben que también cogerían los remos si tuvieran una tienda en el bajo de su casa. Porque les gusta a rabiar cruzar esa ría y ni el temible y frío viento del nordés los detiene.

Eso les viene de cuna. La calle que recorre As Xubias de Abaixo era en tiempos inicio y final de la vida marinera, del espíritu de una ría en la que, excepciones aparte, las clases sociales estaban separadas por la longitud de un bote. Ya lo decía el que fuera investigador del centro Oceanográfico de A Coruña, Nicolás González García-Estrada, que la de O Burgo «siempre fue la más rica en marisqueo de Galicia». Y eso lo llevan marcado en As Xubias. Es raro el vecino que no tenga lancha. «Para mí, coger la chalana y darme una vuelta o ir a comer a Cambre, me da vida. Aquí, eso es lo más normal. Nacimos todos con unos remos pegados», destaca Emilio González.

«Llevo desde abril sin salir de aquí a pie, me tienen que venir a buscar»

Para ir o salir a pie de As Xubias de Abaixo no se puede hacer con zapato de suela de los de antes, pues el resbalón es casi seguro. Llueva o no llueva. Tampoco es nada recomendable para las personas mayores, así vayan con calzado de alpinista, pues hay que estar como un roble para superar las pronunciadas pendientes que dan acceso al barrio marinero, el rubio y de ojos azules del callejero coruñés. E imposible lo tienen los que padecen movilidad reducida. A día de hoy, la accesibilidad en As Xubias es una obligación que no se cumple.

El asunto empeoró en abril, cuando comenzaron los trabajos para derribar el escaléxtric del Chuac. Unas obras necesarias y de las que no hubo queja alguna, pero que obligaron a cortar el paso, tanto peatonal como de tráfico, a la altura del Punto de Encuentro Familiar de Oza. De siempre, fue el vial principal de entrada de vehículos a As Xubias de Abaixo.

Eugenia es una de las vecinas de más edad y desde que cortaron el acceso en As Xubias de Arriba no salió de la zona a pie. «Me tienen que venir a buscar en coche, porque me cuesta un mundo subir tanto por las escaleras como ir por el materno», lamenta. Otra residente de la zona, Carmen, es rotunda en su afirmación al referirse a las «abandonadas y peligrosas» escaleras que unen la parada de bus de A Pasaxe con As Xubias.