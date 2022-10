sandoval

No corazón da Facultade de Dereito da UDC, José Antonio Seoane (Ferrol, 1967) aluméame sobre dereitos dos que nunca escoitara falar. Estudoso da filosofía do dereito, acaba de ser nomeado membro do Comité de Bioética de España.

—Hai que felicitalo.

—Pois si. É unha honra. Somos 12 membros. É un recoñecemento que ten que ver coas liñas de investigación que estudo.

—Este fin de semana tiveron un congreso na Coruña sobre os novos dereitos humanos. Cales son?

—A discusión era se hai realmente novos dereitos humanos. Temos un risco de inflación, porque o termo dereito é un termo fetiche. Ti emprégalo e semella que tes razón, exclúes a posibilidade de argumentar. Así que discutimos que é un dereito e que non o é. Hai áreas nas que a filosofía, a política, o dereito, ten que dar resposta: as biotecnoloxías, a intelixencia artificial, a neurociencia... Desafíos novos e temos que ver se os dereitos actuais abondan ou non.