—Hay un argumento de ciencia ficción muy común: agotamos los recursos de la Tierra y salimos a colonizar otro planeta. ¿Se hará realidad?

—El problema es la parte tecnológica, que no está resuelta. Los astrofísicos podemos detectar planetas y estamos pendientes de detectar clorofila, que sería genial. Pero tener una fuente de energía que nos permita viajar entre estrellas es un tema pendiente y difícil de resolver. Podríamos terrificar Marte, aunque no sé cómo. O crear una colonia en la Luna o en Marte. Eso, tecnológicamente es posible, pero no creo que sea muy agradable vivir en esas condiciones.