El Lugo empata en el descuento y saca un punto de oro ante el Tenerife (1-1)

La Voz de Galicia André S. Zapata

Lugo / La Voz 29/10/2020 21:16 h

El Lugo sacó en Tenerife un punto que sabe a tres. Tras un mal partido y una expulsión tempranera, los de Nafti salvaron el día sobre la bocina y mantienen la racha sin derrotas que traían desde hace cuatro jornadas.

Y es que era imposible empezar peor. Una entrada muy agresiva de Hugo Rama, con la plancha por delante, en el minuto 5, dejó al Lugo con uno menos. Los tacos del santiagués impactaron en el tobillo de Zarfino, centrocampista del Tenerife, y los lucenses se quedaron con uno menos con todo el partido por delante. El mediapunta abandonó el terreno de juego entre lágrimas, consciente de su error. En primera instancia, el árbitro había mostrado la tarjeta amarilla, pero el VAR le instó a revisarla y cambió su decisión.

A partir de entonces, los canarios tomaron el control del partido. Dos ocasiones de Valentín Vada, una muy clara, marcaron unos minutos de dominio claro de los de Fran Fernández. Salió al rescate el «Puma» Rodríguez, que se puso a trabajar en defensa como si fuesen dos jugadores en uno, compensando la falta de un compañero. El panameño corrió en los contraataques y trabajó en defensa como el que más. El Tenerife, sin embargo, era demasiado contundente y no dejaba de intimidar la portería de Ander Cantero, ya fuera con disparos lejanos, a balón parado o con combinaciones cerca del área.

Se lanzó el cuadro tinerfeño al ataque cambiando un lateral por un extremo, apenas rebasada la media hora de encuentro. Salió Kakabadze y, en su lugar, entró Shashoua. Los canarios olieron la sangre e hicieron todo lo posible por aprovecharlo. No les hizo falta mucho tiempo para que su plan empezase a funcionar. Fran Sol cazó una fantástica volea en la frontal del área y puso el 1-0 en el marcador. Zarfino le asistió con la cabeza y el delantero de los isleños se impuso a Marcelo Djaló -que no estuvo demasiado contundente- en la carrera y enganchó un disparo potente a la esquina derecha de la meta de Cantero, quien no había podido recuperar su posición y nada pudo hacer ante el certero tiro del madrileño. El Lugo se fue al descanso, por lo tanto, por debajo en el marcador y con un jugador menos. El peor momento de los lucenses desde la llegada de Mehdi Nafti.

Intentó reaccionar el técnico tunecino tras el tiempo de descanso, dando entrada a Gerard Valentín, experto en desatascar partidos, por Cristian Herrera, que no había tenido oportunidades en el primer tiempo. Diez minutos en el campo y ya había conseguido provocar una tarjeta amarilla en la defensa rival, para Álex Muñoz, con una falta en la frontal del área. Para esto entró, y no suele decepcionar.

La parte central de la segunda parte siguió estando dominada por los de Fran Fernández. Nono y Fran Sol continuaban creando peligro y la defensa del Lugo, liderada por Federico Venâncio, achicando agua. Pasó de mal a peor la situación del Lugo con la lesión de Moctar Sidi El Hacen, que se llevaba la mano a la parte posterior del muslo poco después de la hora de partido. El mauritano, que recientemente ha sido llamado de nuevo por su selección, salió sustituido por Juanpe en lo que pareció ser una lesión muscular. Nafti tomó cartas en el asunto y le envió al banquillo antes de que fuer a mayores.

Dio entrada Nafti en los minutos siguientes a jugadores como Chris Ramos o Xavi Torres, en busca de controlar algo más la pelota y aprovechar los segundos balones rechazados. Sin embargo, parecía empeñada la fortuna en contrarrestar todos los planes del técnico. Gerard Valentín, que había entrado al descanso, caía lesionado tras una carrera, en la misma zona que su compañero El Hacen. Se le complicaban todavía más las cosas al Lugo, aunque pareciese imposible. En el minuto 73, Nafti ya había gastado todos los cambios.

Otro milagro en Tenerife

Sin embargo, el Lugo está en una dinámica que ni la fortuna puede con ellos. Cuando el partido moría, Chris Ramos recogió un mal despeje de la defensa insular -muy nerviosos los últimos minutos-, y Juanpe enganchó una volea que empató el partido sobre la bocina. Nada pudo hacer Ortolá y el Tenerife se llevó un varapalo tremendo. Empate milagroso que da una inyección de moral tremenda al equipo. El domingo, a las 21:00, buscarán una nueva victoria ante el Rayo Vallecano en el Ángel Carro.

Tenerife: Ortolá; Muñoz, Sipcic, Wilson (Alberto, min. 46), Kakabadze (Shashoua, min. 34); Folch, Vada (Suso, min. 70); Moore, Zarfino, Nono (Joselu, min. 70); Fran Sol.

Lugo: Cantero; Canella, Djaló, Venâncio, Campabadal; Carlos Pita (Xavi Torres, min. 64), El Hacen (Juanpe, min. 61); Rodríguez (Ramos, min. 70), Hugo Rama, Herrera (Valentín, min. 46) (Alende, min. 73); Carrillo.