El Lugo remonta en Las Gaunas y encadena su tercera victoria consecutiva (2-3)

La Voz de Galicia André S. Zapata

24/10/2020 20:39 h

El C.D. Lugo volvió a vencer en la tarde de ayer, esta vez al Logroñés en el mítico estadio de Las Gaunas, y consiguió su tercera victoria consecutiva. Dos goles del «Puma» Rodríguez y uno de Chris Ramos alejan al Lugo del descenso e ilusionan su afición.

Dos de los equipos con mejor rendimiento defensivo de las últimas jornadas en la Segunda División salieron al partido haciendo honor a su fama. Muy poquito de ambos conjuntos en los quince primeros minutos, en los que los equipos luchaban más contra el estado del terreno de juego, que se levantaba con mucha facilidad, que contra su rival. La primera ocasión, que no causó demasiado peligro, fue un disparo cruzado de Hugo Rama desde un costado del área en el minuto 12. El santiagués repetía como titular tras su gran partido ante el Girona el pasado miércoles. Hoy, sustituyó al lesionado Gerard Valentín que, a pesar de que finalmente empezó el partido en el banquillo, fue duda para la convocatoria hasta la víspera del encuentro.

De hecho, la primera gran ocasión de gol, fue más gol que ocasión. Christian Herrera enviaba la pelota al fondo de la portería defendida por Santamaría en el minuto 19. Sin embargo, hasta el delantero del Lugo sabía que su gol sería anulado por fuera de juego. La posición irregular era evidente y el gol, que había marcado tras el rechace del guardameta a un disparo de Hugo Rama desde la frontal del área, fue anulado al instante por Sánchez López.

Respondió el Logroñés de la mano de Leo Ruiz pocos minutos después. Tras un gran centro de Olaetxea, el colombiano conectó un gran remate con la cabeza y envió el balón apenas unos centímetros por encima de la portería defendida por Ander Cantero. Inmediatamente después, el Lugo tuvo su primer contratiempo. Luis Ruiz se sentaba sobre el césped, pidiendo el cambio tras haber sentido un pinchazo en la parte posterior del muslo. Le sustituyó el asturiano Roberto Canella, que entró en el terreno de juego tras solo 28 minutos de partido.

Fue, quizás, una premonición de que las cosas no iban a mejorar para los de Mehdi Nafti. Iban, de hecho, a empeorar. El propio Canella derribó a Olaetxea casi en línea de fondo, dentro del área, y el colegiado señaló penalti. Apenas seis minutos en el campo, y el Lugo pagó un error del asturiano. Por si la situación no había sido lo suficientemente cruel, Andy Rodríguez, encargado del lanzamiento, falló en primera instancia, pero no en la segunda. Ander Cantero detuvo el primer disparo del número 17 de los riojanos, pero el balón golpeó en el poste tras la parada y cayó rebotado en la cabeza del centrocampista, que empujó la pelota a placer. Minuto 34 y sonó «gol» en Las Gaunas.

El Lugo se fue al descanso enrabietado, y demostró que el resultado no les parecía justo nada más regresar al terreno de juego. Dos ocasiones claras en los cinco primero minutos de la segunda mitad fueron una imagen más acorde a la que sus aficionados están acostumbrados a ver desde que llegó Nafti al banquillo.

Ambos equipos querían la victoria y se notó. Una gran ocasión de Christian Herrera, fuera por centímetros y un poste del Logroñés, certificaban que a ninguno le valía el empate.Llegó el premio para los lucenses en el minuto 52. Ander Cantero atrapa un balón en el área y entrega rápido para que Christian Herrera lance el contraataque. Un balón largo cruzado del canario acaba en los pies del «Puma», que remata con la zurda y bate al portero de los riojanos. El ritmo del Lugo dio sus frutos y el empate subió al marcador. Asistido por Gerard Valentín -ambos tras haber entrado minutos antes-, rompió el partido en el minuto 77.

Finalmente, como viene siendo habitual, fue el Lugo el que se llevó el gato al agua. La puntilla del «Puma» en el minuto 85 selló la tercera victoria seguida del Lugo desde que Nafti está en el banquillo. El panameño empujó una gran asistencia de Valentín a pocos metros de la línea de gol. El partido murió con un gol de penalti del Logroñés, que no tuvo tiempo para buscar el empate. Próxima cita del Lugo, el jueves, en Tenerife.