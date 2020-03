Maratón de nostalgia para aliviar la cuarentena de la afición del Lugo

0

El Club Deportivo Lugo insiste con la nostalgia como fórmula para contrarrestar los efectos de la cuarentena. El ciclo de partidos de anteriores temporadas que empezó a emitir hace unos días bajo el lema «Hoxe xogamos na túa casa» continuará esta semana con un apetitoso menú. Los encuentros se pueden seguir a través del canal de YouTube del club a partir de las nueva de la noche.

La programación prevista para esta semana arranca este lunes con la retransmisión del derbi ante el Dépor de la pasada temporada, en el que un golazo de Juan Carlos Lazo en la segunda mitad le dio al equipo rojiblanco una victoria determinante en su permanencia en Segunda División.

Para el martes está prevista la emisión de la visita que hizo el Osasuna en la jornada 28 de la campaña 2015-2016, un encuentro que concluyó con triunfo local por 2-0 gracias a los goles de Dealbert y Caballero. El resto de los encuentros programados hasta el sábado también se disputaron en el Ángel Carro. El miércoles, Lugo-Mallorca de la 2016-2017; el jueves, Lugo-Cultural Leonesa de la 2017-2018; el viernes, Lugo-Granada, de la 2017-2018; y el sábado, Lugo-Las Palmas, de la 2018-2019.

«De esta manera, el club pretende que los aficionados puedan seguir disfrutando del fútbol desde sus casas y apoyar la campaña #quédateencasa», destacan desde la entidad.

Tino Saqués, en el encendido de la megafonía

El presidente del Lugo, Tino Saqués, estuvo presente el domingo en la iniciativa del club de emitir por la megafonía del estadio la canción Resistiré y otras elegidas por la afición con el objetivo de que se escuchase en toda la ciudad. Los otros temas que sonaron además del clásico del Dúo Dinámico fueron: Xuntos, de Juan Pardo, el You never walk alone, mítico himno del Liverpool, y Mala Vida, de Manu Chao.

Marcos Martín, el speaker del club, fue el encargado de «pinchar» los temas.