El líder examina la mejoría del Lugo

05/03/2020

Todo está listo para que hoy a las nueve de la noche comience a rodar el balón en el Ángel Carro, escenario en el que medirán sus fuerzas el CD Lugo y el líder de la Segunda División, el CD Cádiz. Los andaluces llegan con 55 puntos en la tabla, veintidós más que el equipo que prepara Curro Torres. No obstante, el buen momento que atraviesan los locales invita al optimismo.

El CD Lugo acumula cuatro partidos sin conocer la derrota, y en tres de ellos ha dejado su portería a cero. Además, el hecho de haber arrancado un punto en Riazor ante el Deportivo ha reforzado anímicamente a los futbolistas de Curro Torres.

«Estamos contentos con el trabajo, nos gusta como están saliendo las cosas y cómo se siente el equipo en el terreno de juego, aunque siempre hay cosas que mejorar. Pero enfrente tenemos el líder, el mejor de la categoría, el que mejor ha hecho las cosas hasta ahora, un rival muy, muy complicado de batir, como todos los de Álvaro», señala el entrenador del CD Lugo, Curro Torres.

El técnico ensalzó al cuadro gaditano y destacó el potencial de su plantilla. «El Cádiz tiene muy buenos futbolistas y mucha velocidad», afirma.

Solidez defensiva

La solidez defensiva que están mostrando los lucenses es una buena arma para contrarrestar el poder ofensivo de un Cádiz que no quiere sorpresas. Eso sí, los locales tienen que encontrar un equilibrio, y para ello están obligados a hacerlo mejor en ataque, algo en lo que coincide Torres. «Tenemos que mejorar a nivel ofensivo para ser un equipo mucho más completo», añade el técnico, que espera que esa mejora se produzca hoy.

Para este choque, Curro Torres recupera a Manu Barreiro, una buena noticia para el equipo. De esta manera, el entrenador dispone de todos sus efectivos. Tan solo están en el dique seco Carlos Castro, que encara la recta final de su recuperación; y Borja Domínguez.

El hecho de que el partido se tenga que disputar esta noche no ha sentado bien en el seno del club lucense. «Los entrenadores no entendemos que nos pongan un partido el domingo y otro el viernes», dice.

El Cádiz recupera para este partido a José Mari Martín-Bejarano, que cumplió sanción el pasado fin de semana. Por contra, Álvaro Cervera pierde a los siguientes jugadores: Jon Ander Garrido, Fali, Álvaro Giménez y Edu Ramos.

El técnico del equipo gaditano no pierde de vista el buen momento de forma que atraviesa el CD Lugo, por lo que espera un encuentro con dificultades. «Es un equipo diferente a lo que era antes, y los últimos resultados están siendo buenos, siendo mucho más fiables en casa», dice Álvaro Cervera.

Además, hace hincapié en que en la Segunda División las distancias entre equipos no son tan grandes, tal y como demuestra la clasificación. «No hay tantas diferencias en esta categoría, solo están en los errores que se cometen», concluye.

Por último, Curro Torres hizo referencia al frustrado fichaje de Aarón Ñíguez por culpa del tope salarial. «Hemos querido contar con Aarón y hay que desearle la mayor de las suertes. Espero que el día que nos enfrentemos no nos pague con la moneda que no queremos. Debutó conmigo con 16 años, le aprecio muchísimo y había evolucionado como esperábamos, y es una pena que no podamos contar con él», concluye.

Las alineaciones

El hecho de que Curro Torres pueda contar con todos sus futbolistas invita a pensar que no hará demasiados cambios en la alineación. Por eso podría formar con los siguientes futbolistas: Ander Cantero; Campabadal, Peybernes, Djaló, Kravets; El Hacen, Jaume Grau, Jaime Seoane; Gerard Valentín, Cristian Herrera y Rahmani. Por su parte, Cervera podría optar por el siguiente once: Cifuentes; Carcelén, Marcos Mauro o Rhyner, Cala, Espino; José Mari, Bodiger, Álex Fernández, Salvi, Perea; y Lozano.

El choque se juega a las nueve de la noche con el arbitraje de Ávalos Barrera (colegio catalán). Se podrá ver por Gol y Movistar Laliga 1.