—Me contaron algunos de sus exalumnos que para aprobar con usted había que sudar.

—Vamos a ver. Sí, puede que tengan razón, por una parte. Yo se lo decía a mis alumnos: «Mira, a mí nunca me regalaron nada». Yo he estudiado, he trabajado al mismo tiempo en siete sitios diferentes. Entonces, lo que les advertía era: «La Historia es muy amplia y yo no voy a exigiros que la sepáis toda, pero sí que tengáis unos conocimientos básicos. Os voy ayudar en todo, pero lo que no voy a hacer es regalar nada». Ese es el planteamiento. Soy pedagogo y educador y no me gustan los aprobados generales. No obstante, era el que daba más matrículas y notas más altas.

—¿Qué partido le queda por ganar ahora?

—Uno muy importante: la continuación del museo. Lo que quiero es que las instituciones ayuden para hacerlo sostenible en el tiempo. Esto llega a todo el mundo y no puede perderse.