La galería minera del monte Neme está inventariada y un informe revela que tenía «riesgo cero»
CARBALLO / LA VOZ
MALPICA DE BERGANTIÑOS · Exclusivo suscriptores
En la documentación, de finales de los años noventa, se indica que era «de difícil acceso e inaccesible por vegetación»04 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La antigua galería minera en la que se originó la riada en el monte Neme el pasado sábado sí está documentada en los informes técnicos. En concreto, en uno de ocho páginas fechado a finales