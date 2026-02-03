La galería minera del monte Neme está inventariada y un informe revela que tenía «riesgo cero»

Antonio Longueira Vidal
TONI LONGUEIRA CARBALLO / LA VOZ

MALPICA DE BERGANTIÑOS · Exclusivo suscriptores

La boca de la galería minera del monte Neme, que el sábado causó un corrimiento de tierras.
La boca de la galería minera del monte Neme, que el sábado causó un corrimiento de tierras. ANA GARCÍA

En la documentación, de finales de los años noventa, se indica que era «de difícil acceso e inaccesible por vegetación»

04 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La antigua galería minera en la que se originó la riada en el monte Neme el pasado sábado sí está documentada en los informes técnicos. En concreto, en uno de ocho páginas fechado a finales

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete