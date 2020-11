Duque decide en O Poboado

0

La Voz de Galicia Toni Longueira

Carballo / La Voz 15/11/2020 21:50 h

Jugar bien y ganar es siempre lo ideal, pero a veces hay que tirar de pragmatismo y sacar los tres puntos como sea. O Poboado es de esos campos en los que un equipo grande no gana las ligas, pero sí las puede perder. Y ayer el Bergantiños tiró de oficio para lograr tres puntos muy importantes en la lucha por el título en este grupo de Tercera División A. Los de José Luis Lemos, que venían de vencer al Arzúa (1-2) y al Vilalbés (3-1), lograron la tercera victoria consecutiva. Fue Duque el que con su disparo fuerte y raso logró un triunfo para un cuadro, el rojillo, que va a más.

El entrenador del As Pontes, Luis Santiago, apostó por un 4-2-3-1 para medirse a los carballeses. Situó a Paco en portería y dispuso de una línea de cuatro atrás, con Alberto, Dani Fernández, Manu Moya y Borja Pita. En la dirección puso a Adri Martínez y a Dani Pájaro, apoyados por Artai, Iñaki y Álex del Río, y situando en punta a Mitogo. José Luis Lemos no fue menos y siguió con su pizarra fetiche: también el 4-2-3-1, con Vela, Aarón, Abel y Agulló en defensa; Uzal, Remeseiro y Concheiro en la media; Carlos de mediapunta, con el apoyo de Yelco y Duque.

El partido arrancó muy igualado, aunque los locales apretaron un poco más, conscientes de la superioridad técnica del contrincante. El choque transcurría en el medio del campo y sin apenas incursiones a las áreas rivales. Pero el Bergantiños aprovechó el primer error local para marcar y sentenciar el duelo. Un balón perdido en el medio del campo por parte de los locales fue aprovechado por el Bergantiños para trenzar una rápida jugada. El balón llegó a Carlos, que envió un rápido y certero servicio a Duque, quien de tiro raso batió a Paco.

Este gol dio alas a los visitantes y atenazó a los locales, que apenas vieron el balón. El Bergantiños jugó a placer, pero tampoco sin llegar mucho al área azulona. El de ayer no era partido para lucirse y sí de ponerse el mono de faena.

Tras la reanudación, el encuentro siguió por los mismos derroteros. Un As Pontes que era un quiero y no puedo y un Bergantiños que jugaba con cierta tranquilidad, eso sí, con un marcador muy corto. Cualquier error podría dar al traste con todo. Y eso lo que casi pasó en los últimos minutos del encuentro. El As Pontes dio un arreón. En el minuto 85 Adrián Martínez batió a Brais, pero el colegiado señaló falta previa de Iñaki sobre el defensa Abel. A renglón seguido, el gol anulado fue para el Bergantiños por fuera de juego de Yelco. Y cuando el colegiado iba a decretar el final Dani Pájaro remató con facilidad, pero el balón salió rozando el palo.

Paco, Alberto (Óscar, min 59), Dani Fernández, Manu Moya, Borja Pita, Adri Martínez, Dani Pájaro, Artai (Kike, min 68), Álex del Río, Mitogo (Rubén, min 59) e Iñaki.

Brais, Vela (Marcos Rodríguez, min 71), Aarón, Abel, Agulló, Carlos, Duque (Carro, min 88), Remeseiro, Yelco, Uzal y Concheiro (Cano, min 56)

GOL: 0-1, min 27: Duque culmina de tiro raso un pase de Carlos tras una rápida jugada que se originó en una pérdida de balón por parte del As Pontes.

El Somozas y el Bergantiños se escapan en la tabla clasificatoria

La quinta jornada de liga en Tercera División, en el grupo A, dejó varias cuestiones como para empezar a tener en cuenta. En primer lugar hay dos equipos que sobresalen del resto: el As Somozas y el Bergantiños. Los de Ferrolterra continúan siendo una jornada más líderes destacados de la categoría. Totalizan 13 puntos (cuatro triunfos y un empate). Le sigue a continuación el Bergantiños, con 11 puntos en el casillero, merced a dos empates (Paiosaco y Silva) y tres triunfos consecutivos (Arzúa, Vilalbés y As Pontes). El Viveiro es ahora tercero, con 7 puntos, y ayer en A Porta Santa se dejó otros dos que lo alejan un poco más de la cabeza. Y el Fabril, que ayer solo sumó un punto, es cuarto, a cinco puntos del Bergantiños y a siete del líder.

En lo que respecta a los otros dos conjuntos de la Costa da Morte en Tercera División, el Fisterra se aúpa, con un partido menos, frente al Polvorín, con cuatro puntos, merced al triunfo logrado la semana pasada contra el Paiosaco y el empate logrado ayer en A Grela frente al Silva. Y por último, el Paiosaco, equipo que sigue sin conocer la victoria y suma tres empates y dos derrotas. Ya no es el farolillo rojo, eso sí, de forma provisional a la espera de lo que haga la Agrupación Estudiantil, que vio como su encuentro dominical contra el Arzúa tuvo que ser finalmente aplazado.