El incendio de Ávila es ya el más grande de la historia de España: 50.000 hectáreas quemadas

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del fuego en el municipio de El Tiemblo, en Ávila Gabri Solera | EUROPAPRESS

El incendio declarado en Burgohondo (Ávila) ha quemado ya unas 50.000 hectáreas, una cifra que convierte este fuego en el mayor de la historia de España, según ha avanzado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Los incendios que afectan a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo afectan ya a más de 77.000 hectáreas: 50.000 aproximadamente corresponden a Ávila, más de 25.000 a Madrid y 2.000 en el caso de Toledo.

La vicepresidenta tercera ha indicado que de esta forma el incendio de Ávila se convierte en el mayor de la historia de España desde que se tienen registros. Además, desde el puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid), ha definido la situación de los fuegos como «compleja», por lo que ha augurado nuevas evacuaciones en las próximas horas.

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La vicepresidenta ha asegurado además que los ciudadanos evacuados regresarán a sus pueblos y casas «cuando se den las condiciones de máxima seguridad para la población».

Por su parte, el teniente coronel Alfonso Arribas, jefe del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha asegurado este domingo que los trabajos realizados durante la noche han permitido avanzar «bastante» en la estabilización del gran incendio que afecta a Ávila y Madrid, aunque todavía permanecen «unas cabezas activas» sobre las que se concentrarán los esfuerzos durante la jornada.

En una entrevista en RTVE, recogida por Europa Press, Arribas ha explicado que, tras una tarde del sábado «bastante inestable», que obligó a recomendar evacuaciones en el sur de la provincia de Ávila y el norte de Toledo, «todo el frente está contenido», si bien ha precisado que existen «ciertas partes» que permanecen fuera de control.

«Se ha avanzado bastante en los trabajos realizados en todo el perímetro. Ahora mismo podríamos decir que todo el frente está contenido ciertamente. Hay solo unas cabezas activas en las que se está trabajando y hoy esperamos que las condiciones nos permitan trabajar en esas zonas que si que están fuera de control. Pero no es en todo el perímetro en absoluto», ha explicado Arribas.

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El mando de la UME ha señalado que se trata de un incendio «muy extenso» y con un frente «muy discontinuo», con zonas ya perimetradas y frías, pero con otras todavía «activas» y algunas con reproducciones y focos secundarios, por lo que los efectivos van desplazando los recursos «en función de la intensidad del incendio».

Asimismo, ha confirmado que el valle del Tiétar, en la provincia de Ávila, ha sido el sector con mayor actividad durante la noche y ha afirmado que la jornada de este domingo parece ser «más favorable» que el día de ayer, cuando se dedicaron a autoprotección. «Hoy vamos a poder dedicarle más esfuerzo a ese ataque directo y nos va a dar más oportunidades a quitar la intensidad», ha señalado.

Arribas también ha explicado que, aunque los incendios declarados en San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila) solo se han unido en superficie en algunos puntos, desde el punto de vista operativo deben tratarse como un único incendio debido a que ambos interactúan en la atmósfera. «Hay que estudiarlo y combatirlo como un solo incendio», ha afirmado.

Respecto al incendio de Almorox (Toledo), Arribas ha destacado que el fuego no ha llegado a cruzar el límite entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, por lo que esa zona se considera «estable», aunque ha insistido en que será necesario seguir consolidándola antes de que aumente el viento a lo largo del día.

«Ahí se ha contenido mucho en la zona norte de Castilla-La Mancha. No ha llegado a cruzar lo que sería el límite entre Madrid y Castilla-La Mancha, con lo cual consideramos que está ahora mismo estable, pero hay que seguir realizando esfuerzos para que no avance y simplemente sea una zona más a vigilar», ha señalado.

Por último, ha indicado que, con la evolución favorable registrada durante la noche y las líneas de control establecidas, la UME no prevé nuevas evacuaciones. «Todavía es pronto (para saberlo) porque la evolución nocturna ha sido buena, el planteamiento que se ha realizado de evacuación ha sido muy bueno y ahora mismo, como ya les decía, los avances son mínimos, por lo cual ahora no tememos que rebase otras líneas de control que hemos establecido. Si así fuera, tenemos otras líneas de control más anticipadas por lo que, con tiempo suficiente, se ordenaría la evacuación de esos municipios, pero ahora mismo, hasta mediodía, podemos asegurar que no se va a evacuar ninguna población más», ha apostillado.

Bajada de temperaturas

La puntual bajada de las temperaturas este sábado en el centro peninsular no ha traído alivio ni ha mejorado la situación de los incendios. Los fuegos que asolan una veintena de municipios de la Comunidad de Madrid y Ávila superaron ayer las 45.000 hectáreas quemadas y amenazan ya a una población de más de 65.000 personas. «No sabemos cuál va a ser la evolución del viento», decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la mañana, desde el puesto de mando avanzado ubicado en Cenicientos (Madrid), que tuvo que ser evacuado poco después por la amenaza de las llamas y trasladado a Navalcarnero.

Horas más tarde, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se veía obligado a extender la emergencia nacional a Toledo: precisamente un cambio de viento hizo que el incendio de la sierra oeste de Madrid entrase en esa provincia por la zona Almorox, donde a última hora de la tarde se habían evacuado ya una decena de localidades.

La decisión se adoptó a petición de la dirección operativa de la emergencia, y en atención a la evolución de los incendios, a su carácter interterritorial y a la conveniencia de asegurar la máxima eficacia en la coordinación y empleo de los recursos disponibles, según informó la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Alerta de Sanidad

Las llamas seguían avanzando sin control en estas áreas, donde los evacuados y confinados ayer eran cerca de 90.000, mientras que el humo se ha convertido ya en una amenaza para la salud. «La calidad del aire de Madrid no es buena, con valores de PM2'5 [partículas contaminantes con un diámetro menor a 2,5 micras] muy por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)», escribió en redes sociales la ministra de Sanidad, Mónica García, quien recomendó a la población de las zonas afectadas evitar la actividad física al aire libre y usar mascarilla FFP2/95 y gafas para protegerse en caso de tener que salir a la calle.

«Vamos a tener situaciones peores en las próximas horas», advertía, por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien coincidió con Sánchez en el puesto de mando. «Estamos trabajando juntos todas las Administraciones», agregó la dirigente popular. Los municipios más afectados son los de Navaluenga en Ávila y San Martín de Valdeiglesias, en Madrid.

Durante la visita, el presidente del Gobierno apuntó a que estos episodios exigen aumentar las capacidad en la respuesta, las labores de prevención y la concienciación a la ciudadanía y las instituciones públicas. «Creo que es muy importante que todas las instituciones públicas hagamos caso a la ciencia y que las instituciones públicas hagamos entre todos posible un pacto de Estado contra la emergencia climática», aseguró Sánchez, quien también garantizó que el Gobierno prestará apoyo a los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas en las labores de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas, según recoge la agencia Colpisa.

El Ejecutivo mantenía ayer desplegados 3.000 efectivos, 400 medios terrestres y 20 aéreos por los incendios en el centro del país, un dispositivo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, calificó de «suficiente», al tiempo que pidió «mucha precaución y prudencia» a la población.

Quemado dentro del coche

Aunque la situación más grave sigue siendo la de Madrid y Ávila, ayer permanecían activos incendios en diversos puntos del territorio, como Castellón, Granada, Teruel, Toledo, León, Córdoba o Valencia. Fue precisamente en esta provincia donde se produjo la primera víctima mortal de esta ola de fuegos.

Efectivos de bomberos hallaron en el interior de un coche el cadáver quemado de un hombre de 78 años a causa de un incendio declarado poco antes de la una de la tarde en la zona del barranco del Salt de l'Aigua, en la localidad de Manises. A causa del mismo fuego cinco personas resultaron heridas por inhalación de humo y quemaduras y fueron trasladados al Hospital de Manises, según recoge Europa Press.

En Castellón ya son más de 16.000 personas evacuadas

Las autoridades han desalojado esta madrugada a cerca de un millar de vecinos del barrio Texas de La Vall d'Uxò de modo preventivo ante la evolución del fuego declarado este sábado en este municipio castellonense, con el que se eleva ya a más 16.000 el número oficial de personas evacuadas por este incendio. Según ha informado la alcaldesa de La Vall, Tania Baños, en varios vídeos en X, ante un «incendio totalmente descontrolado», desde el Puesto de Mando Avanzado se ha determinado continuar desalojando a vecinos de esta localidad, en este último caso a los de la Colonia de San Antonio, más comúnmente denominado como Texas.

Del mismo modo, Baños ha indicado que se trasladará a todos los desalojados a «zonas en las que puedan permanecer con total seguridad». La alcaldesa ha insistido en que los ciudadanos «hagan caso, por favor», a las indicaciones que se transmitan desde los canales oficiales y a la emergencia, por un incendio con un perimetraje de más de 21 kilómetros y que permanece aún «fuera de control»