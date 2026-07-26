La Policía Local de Benidorm rescata a un menor en la fachada de una planta 21

Imagen de archivo de agentes de la Policía Local

Eran poco más de las once de la noche de este viernes 25 de julio cuando un vecino miró hacia la fachada de un edificio de Benidorm y descubrió una escena de infarto. Un niño permanecía completamente solo, sentado sobre la unidad exterior de un aire acondicionado en la planta 21 del rascacielos. No había ningún adulto, ni nadie más, junto al menor. De hecho, bajo sus pies se abría el vacío y cualquier movimiento podía provocar una tragedia. Sin embargo, el vecino avisó al conserje del inmueble y este llamó, con suma rapidez, a la Policía Local. En un primer momento, los agentes desplazados no lograron divisar la ubicación exacta del niño debido a la falta de luz en las alturas. Sin embargo, tras entrevistarse con varios residentes, accedieron al balcón de una vivienda contigua, desde donde pudieron localizarlo y confirmar el riesgo en el que se encontraba.

Uno de los agentes logró alcanzar al menor y sujetarlo de un brazo, mientras otro policía aseguraba la maniobra agarrando a su compañero. Paralelamente, se avisó a los servicios de bomberos, aunque finalmente su intervención no fue necesaria gracias a que el conserje del inmueble facilitó una copia de la llave del apartamento turístico donde se alojaban. Con ella, parte del dispositivo policial pudo acceder al interior del piso y poner al menor a salvo. En el domicilio no se encontraba ninguna otra persona.

Detención por abandono temporal

Tras inspeccionar la vivienda, los agentes hallaron la documentación necesaria para identificar al padre del niño e iniciaron las gestiones para su localización. A su regreso al edificio, el progenitor declaró ante los agentes que se había ausentado del apartamento para realizar unas compras, dejando al menor solo en la vivienda. Asimismo, informó de que el niño padece un trastorno del espectro autista (TEA). La Policía Local procedió a la detención del padre por un presunto delito de abandono temporal de menor y lo trasladó a dependencias policiales. Las diligencias han pasado a disposición judicial para esclarecer las circunstancias en las que el menor logró acceder al exterior del inmueble.