El Bergantiños doblega al Vilalbés por 3 a 1 y se pone segundo

La Voz de Galicia melissa rodríguez

carballo / la voz 08/11/2020 22:30 h

El Bergantiños buscaba este domingo ante el Racing Vilalbés su segundo triunfo consecutivo y lo logró. Y no solo eso: consiguió el mejor resultado hasta el momento, 3-1, y se puso segundo en la clasificación. Con la que fue la primera victoria en As Eiroas, los carballeses siguen invictos.

Los locales fueron los dueños del partido, sobre todo en la primera parte. Desde el primer minuto fueron los que buscaron el gol, haciendo méritos para ello. No obstante, como le viene sucediendo al equipo de José Luis Lemos esta campaña, crearon ocasiones, hasta cuatro claras en los primeros minutos, pero sin embargo, el rival con menos hizo más daño. En el minuto 19, los lucenses sacaron de esquina, Diego disparó a portería y el árbitro le dio el gol a Tarí, en propia meta. Antes, dos lanzamientos de Yelco no tuvieron el desenlace esperado (uno se marchó fuera y el otro fue despejado por un zaguero) y otros dos tiros de Carlos fueron evitados por un defensa y el portero. Por su parte, el Racing Vilalbés volvió a crear peligro a la media hora con un remate de Cuadrado desde el área que se marchó fuera.

El gol fue un mazazo para el Bergan y le dio alas al rival. No obstante, tras unos minutos, los rojillos volvieron al ataque y obtuvieron su recompensa. En el minuto 36, Yelco devolvió la igualdad al marcador tras rematar un lanzamiento de falta. Antes, la defensa envió a córner un disparo de Tarí desde el punto de penalti. El Racing gozó de una contra al final de la primera parte que no llegó a buen puerto.

Tras la reanudación, el Bergantiños siguió en la misma línea. En los primeros diez minutos tuvo, de nuevo, hasta cuatro ocasiones para tomar ventaja en el electrónico. Un disparo de Yelco lo sacó el arquero con la mano; un tiro raso de Agulló se marchó por el lateral de la red; Rumbo tuvo una buena intervención en un lanzamiento de Concheiro, pero la oportunidad más clara, sin duda, fue un cabezazo de Lamelas que dio en el travesaño. Por su parte, el Vilalbés remató mal una contra.

Pero en apenas tres minutos, del 59 al 62, el partido se le puso más de cara todavía al Bergan, que vio cómo todas las ocasiones fallidas hasta el momento se veían recompensadas con dos goles. El primero, de Tarí, de vaselina. El segundo, de Remeseiro, de penalti, por un derribo a Yelco. Entre medias, el Bergantiños se quedó con un hombre menos. La celebración del 2-1 le costó a Tarí la segunda tarjeta amarilla.

La expulsión del que hasta ahora jugara como punta del conjunto rojillo en el sistema 4-2-3-1 llevó a cambios tácticos. Lemos quitó a los interiores Yelco y Lamelas y metió al central Iago López y al delantero Duque para jugar con una defensa de cinco. Concheiro pasó a ser pivote y Carlos se unió a Remeseiro en el centro del campo, aunque más tarde, con la entrada del central Marcos en sustitución de Carlos, Abel pasó a ser pivote.

Con un jugador menos, el Racing lo intentó, pero la defensa no dio opciones. Brais sacó con la mano un disparo final de Ángel.

Lemos: «El equipo supo sufrir y mantener la cabeza fría»

«Fue un partido hasta la expulsión, y otro muy diferente después». Esta fue la primera valoración del míster del Bergantiños, José Luis Lemos, una vez finalizado el encuentro. «Tuvimos en el primer tiempo ocasiones para ponernos por delante, pero no fuimos capaces. Después ya llegó el primer gol [del Vilalbés], pero el equipo no se puso nervioso», relató el entrenador.

«Entramos muy bien al segundo tiempo y la verdad es que tuvimos buenas ocasiones. Después del 2 a 1 nos quedamos con 10 jugadores y tuvimos la suerte, en la jugada siguiente, de que llegase el penalti. A partir de ahí, tocó sufrir; pero estoy contento, porque el equipo supo hacerlo y mantener la cabeza fría», explicó Lemos.

Sobre las declaraciones del míster del Vilalbés acerca de tres jugadas confusas, dignas de VAR, que beneficiaron al Bergantiños, el entrenador rojillo declaró: «Resumir este gran partido en tres jugadas concretas no sería justo. Desde mi posición no se veía nada, así que no puedo mojarme. Sabemos que muchos van a esperar que cometamos errores», manifestó Lemos.

El míster dijo estar satisfecho por la «madurez» que va ganando el equipo poco a poco.

Ficha técnica

BERGANTIÑOS (3): Brais; Vela, Aarón, Abel, Agulló, Carlos (Marcos, min. 84), Yelco (Iago, min. 74), Uzal (Remeseiro, min. 46), Concheiro (Carro, min. 90), Tarí y Lamelas (Duque, min. 74).

RACING VILALBÉS (1): Rumbo; Diego, Buyo (Rares, min. 82), Verez (Sandá, min. 65), Javier (Aitor, min. 74), Luis, Lamas (Gegunde, min. 65), Cuadrado, Pedrosa, Ángel y Bruno.

GOLES: 0-1, min. 19: Tarí, en propia meta. 1-1, min. 36: Yelco. 2-1, min. 59: Tarí. 3-1, min. 62: Remeseiro (penalti).

ÁRBITRO: Oliveira Dios. Fueron amonestados Lamelas y Tarí (minutos 32 y 59), por los locales, y Pedrosa y Verez, por los visitantes.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la cuarta jornada de Tercera División (Grupo 1A), disputado en As Eiroas.