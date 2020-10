El Bergantiños no logra pasar del empate ante el Silva en As Eiroas

0

La Voz de Galicia MELISSA RODRÍGUEZ

CARBALLO / LA VOZ 25/10/2020 22:01 h

El Bergantiños todavía no conoce la victoria tras firmar un nuevo empate a unos, en esta ocasión contra el Silva y en casa. Al igual que sucedió en el derbi frente al Paiosaco, marcó de penalti (Remeseiro, otra vez) y sufrió la anulación de un gol (en este caso, Tarí). La única diferencia es que en la jornada inaugural, los de Carballo fueron muy superiores. Este domingo el partido fue más igualado ante un rival muy fuerte y preparado, y si en A Porta Santa lo que faltó fue acierto, en As Eiroas el problema fue más grave, ya que los de José Luis Lemos no generaron demasiadas ocasiones.

En la primera parte, el Bergan fue capaz de llevar la iniciativa. Los de Javier Bardanca se cerraron atrás y solo salieron al contraataque. No obstante, con el paso de los minutos, el Silva se fue haciendo dueño del partido.

En los primeros 45 minutos, el portero Santi Canedo tuvo una actuación destacada. Salvó un mal despeje de Abel en la primera llegada clara del adversario, cogió sin apuros un lanzamiento de falta de Kata desde la banda izquierda, controló con el pecho el saque desde el centro del campo tras el gol de Remeseiro y despejó con las palmas de las manos la última llegada del Silva antes del descanso. Estuvo metido en el choque en todo momento, animando además a los suyos. En la segunda parte, en cambio, Brais marcó a puerta vacía en una mala defensa.

La ocasión más clara que tuvo el Bergan fue a los quince minutos del inicio. Abel, de chilena, remató desde la frontal del área un saque de esquina de Remeseiro que rozó el travesaño. Una contra por el centro de Tarí fue frenada por un viejo conocido, Antonio, lo que le costó una amarilla, y Yelco tuvo la última jugada para elevar la cuenta, pero cuando iba a rematar de cabeza, Damián sacó el puño. El gol llegó a la media hora, de penalti y en las botas de Remeseiro, tras mano de Brais en un centro de Carlos. El meta le adivinó el tiro, pero no logró atajarlo. Por su parte, el Silva dispuso de un mano a mano de Ernesto con Canedo, que envió fuera.

Ya en la segunda parte, los coruñeses fueron a por el gol y pronto lo lograron. A partir de los primeros quince minutos, el Bergan empezó a salir de su campo. Un pase de Lamelas a Carlos, lo cogió el arquero sin apuros. También Vela se la dio a Damián. Los carballeses no estaban creando peligro real, y cuando Yelco tuvo una buena oportunidad para hacer daño, disparó mal.

Durante unos diez minutos no sucedió nada debido a las numerosas pérdidas de tiempo efectuadas por el Silva. En el 80, Tarí marcó a pase de Vela, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Ya en el tramo final, los rojillos intentaron el tanto de la victoria en dos ocasiones, aunque sin el resultado esperado: Damián atajó sin problemas un lanzamiento de Yelco, y Aarón, de cabeza y delante de la portería, la envió fuera.

El partido se vivió con mucha intensidad en las gradas, con una afición local muy hambrienta de fútbol y de ascender a Segunda B. El Silva era un buen equipo, pero el Bergantiños debe mejorar la finalización de cara a la portería. Jugó, de nuevo, con cuatro defensas, dos mediocentros, tres jugadores en zona de ataque y un delantero. La novedad en el once fue Tarí. Se estrenaron, en la segunda parte, Marcos Rodríguez y Agulló.

?Ficha técnica

BERGANTIÑOS (1): Canedo; Vela, Aarón, Abel (Agulló, min. 53) , Iago (Marcos, min. 61), Concheiro (Uzal, min. 53), Carlos, Remeseiro, Duque (Lamelas, min. 61), Yelco y Tarí.

SILVA (1): Damián; Brais, Jacobo, Justo, Miguel (Manu, min. 38), Kata, Rodrigo, Ernesto (Pancho, min. 82), David (Samuel, min. 77), Antonio (Jonny, descanso) y Fabio.

GOLES: 1-0, min. 33: Remeseiro, de penalti. 1-1, min. 56: Brais.

ÁRBITRO: Adrián García Rodríguez. Amonestó a Yelco por los locales y a Antonio, Brais y Damián, por los visitantes.

INCIDENCIAS: Primer partido de liga del Bergantiños en As Eiroas.