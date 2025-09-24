La Policía Nacional cierra la investigación por la reyerta mortal de Ribeira con un saldo de 15 detenidos

Detención en el peaje de la AP-9 en Teo
Detención en el peaje de la AP-9 en Teo Xoán A. Soler

Los últimos arrestados son un padre y un hijo, residentes en Santa Comba, y un hombre que estaba viviendo en Ponferrada

25 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Después de eternas horas de visionado de vídeos, la Policía Nacional ha dado por finalizada la investigación por la reyerta entre dos familias que acabó con un fallecido el primer día de julio en Ribeira.

