El proyecto A Vila do Mañá se adapta a la nueva realidad de los espacios urbanos propiciada por el covid

La Voz de Galicia A. Gerpe

22/07/2020 17:16 h

Más de dos mil niños han participado en el programa Vila do Mañá, ideado para diseñar espacios urbanos en los que las personas constituyan el eje central. La segunda fase de esta iniciativa comenzará a desarrollarse ahora, adaptando su programación a la nueva realidad creada tras la aparición del coronavirus y a la necesidad de adaptar los espacios urbanos a medida de las personas. En un acto desarrollado en la Diputación de A Coruña, el responsable del área de Cultura del ente provincial, Xurxo Couto, y la directora del proyecto, Sandra González, hicieron balance de la actuación. A este encuentro asistieron también el rianxeiro Carlos Fernández Coto, presidente de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia, así como la subdirectora de Relacións Internacionais e Estudantado da Escola Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña, Zaida García Requejo.

También diversos representantes de los ayuntamientos implicados estuvieron presentes, en un acto en el que se presentó la nueva etapa de la iniciativa. El diputado Xurxo Souto definió la iniciativa como «un proxecto para cambiar as vilas e as cidades, recuperar o lugar onde vivimos para as nosas crianzas cun programa para as persoas, transversal, para que o espazo urbano deixe de ser hostil para humanizarse». Por su parte, Sandra González comentó que el punto de inicio de la propuesta está en la reflexión de Francesco Tonucci y que, a través de un programa de «urbanismo de guerrilla» se intenta recuperar el espacio urbano para las personas.