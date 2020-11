Mariscadores de Noia exigen controles más ágiles sobre las toxinas

0

La Voz de Galicia

ribeira/la voz 03/11/2020

«Están xogando co pan dos nosos fillos». Así se expresaba un mariscador de a flote de Noia en Testal, donde unos 200 profesionales protagonizaron una protesta contra la cofradía y el Intecmar por el retraso en los resultados de las analíticas del agua en la ría y que les están impidiendo salir a faenar. Uno de los convocantes de la concentración, Guillermo Agralojo, comentó que critican la forma en la que se dan a conocer los resultados de los muestreos y que están causando graves perjuicios al sector. Indicó que el lunes conocieron que hoy no podía salir a faenar a las nueve y media de la noche. Además, según explicó, el cierre cautelar se mantenía para la almeja babosa por lo que «o mellor poderiamos ir ao berberecho». El colectivo quiere que las autoridades les comuniquen el estado de las aguas a las nueve de la mañana y al mismo tiempo les permitan estar fondeados en los bancos naturales y si los resultados son negativos «poñerse a traballar, e se non, pois volvemos para a casa».

Las acusaciones también se dirigen hacia la cofradía noiesa pues afirman que la entidad no les dice nada hasta bien entrada la noche y sin tiempo de reacción. Tampoco entienden cómo los laboratorios públicos no trabajan el fin de semana y contar con los resultados los lunes por la mañana para saber si pueden faenar esa jornada.

El profesional Avelino Prol incidió en que el sector está muy molesto pues llevan unos ocho días sin poder faenar esta ampaña y aún por encima, «sen que houbera toxina nas concesións». Explicó que cada jornada que no salen a faenar pierden alrededor de 200.000 euros una cantidad muy importante en una época en la que la situación del sector es complicada con los problemas de la pandemia y también del precio del bivalvo que no está siendo lo que esperaban.