Lülu: El pobrense que canta a Galicia

La Voz de Galicia

05/08/2020

Tocar en los grandes escenarios del país es la ilusión de cientos de chavales que sueñan con vivir, algún día, de la música. Hay veces en las que este deseo, que conlleva un largo camino de esfuerzo y dedicación, se vuelve realidad. Es el caso de Antonio Suárez, Lülu, que con apenas 16 años inició su trayectoria y ahora presenta Saudade, su último sencillo: «Empecé a tocar con amigos. La mayoría de las canciones nos las escribía un colega». Pero su aspiración no era ser cantante: «Yo quería ser guitarrista. Me convencieron para que fuese la voz mientras no aparecía alguien, y hasta ahora».

En su comienzo en la música ni él apostaba por triunfar: «Un día te metes en clases de guitarra, empiezas a tocar con tus amigos y sueñas con poder subirte a un escenario», continúa, «de ahí pasas a soñar con grabar una maqueta, tocar fuera de Galicia, fichar con alguna discográfica». Sin prestar mucha atención «echas la vista atrás y tienes cinco elepés, tres epés, dos sencillos, has estado en cuatro discográficas y has tocado en los mejores festivales de España». Porque lo disfruta a diario: «Las cosas pasan poco a poco, no lo valoras como deberías, pero si te lo cuentan con 18 años no te lo crees».

Etapa en solitario

Después de triunfar con Forraje, su banda, en el 2016 decidió empezar su camino individual. «Tenía muchas ganas de arrancar mi propio proyecto», explica de una decisión con sentimientos encontrados. «Me daba mucha pena dejar atrás el grupo con el que nos habíamos hecho un hueco en el panorama nacional a base de años de esfuerzo». Por otro lado dice que «me apetecía hacer cosas nuevas, con gente nueva; irme a Madrid y ver qué pasaba». La decisión fue la correcta: «Grabé mi primer epé y di más de 50 conciertos presentándolo».

En el 2018 recuperó un poco de aquel pasado que le había llevado a la cima: «Había mucha gente que empezaba a seguirme, pero que no conocía a Forraje. Me apetecía enseñarle un montón de canciones de esa época». Decidió hacer adaptaciones de sus primeras composiciones y «grabarlas iguales no me parecía adecuado, así que opté por regrabarlas con arreglos, incluyendo instrumentos que ahora uso mucho en estudio y en directo». Lo hizo con innovaciones «para acabar de hacerlo especial lo convertí en un disco de duetos», en el que participan grandes artistas: «Cantan conmigo Robe, Kutxi, El Niño de la Hipoteca, Carlos Chaouen y Ferran. A ese disco le llamé De aquellos polvos... por eso de: De aquellos polvos, estos lodos». Se trata de una manera de conectar las dos etapas profesionales que marcaron su carrera como artista.

Con tiempo

Su último tema es de casi 16 minutos: «Me planteé hace años hacer una canción de larga duración y ya llevaba meses dándole vueltas a la letra y a las melodías». El confinamiento le ayudó a dar el paso definitivo, puesto que «tenía mucho tiempo libre, así que me encerré en un pequeño estudio que tengo en casa y empecé a darle forma». A pesar de las diferencias, sigue manteniendo su esencia: «Es una continuación, una evolución».

Fue una apuesta que no deja de tener peligro: «Me lo dijo mi gente cuando le comenté que estaba componiendo un disco en el que mezclaba rock, flamenco, gaitas, punk...». Pero sin riesgo no hay victoria: «Creo que es lo mejor que he hecho hasta la fecha». Y es que Saudade rememora el pasado: «Es un sentimiento de añoranza por mi tierra, la gente y los tiempos pasados», ya que, reconoce que «he vivido 35 años en Galicia y es normal esa sensación. A pesar de tener mi vida hecha en Madrid y estar en mi mejor momento a nivel personal, es inevitable sentir esa nostalgia».

Cumplió su sueño de chaval y lucha por mantenerlo. «Las expectativas son las mismas, intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible y tocar mucho», indica de la delicada situación que está viviendo el sector: «De momento está difícil. El 15 de agosto presento el disco con toda la banda en un concierto al aire libre en Fuenlabrada». Aunque será muy diferente, pues «la gente estará sentada, con dos metros de separación y mascarilla, pero tenemos muchas ganas».

El cantante también admite cuál es su gran ilusión: «Ojalá pueda presentarlo pronto en Galicia. Sería precioso poder hacerlo en mi pueblo, A Pobra».