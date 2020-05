0

La Voz de Galicia

14/05/2020 08:33 h

Carlos Riveiro y su hermana Ana viajan todos los miércoles desde Taragoña hasta A Pobra para vender sus plantas y especias, y ayer retomaban la actividad después de dos meses parados y sin ningún ingreso, porque no se atreven a dar el salto a Internet. «A volta é complicada, pero non esperaba ver tanta xente», confesaba el vendedor, que reconocía que la mayoría cumplía las medidas de seguridad, pero que también había visto de todo. Para él, hay cierta relajación desde que se permite salir a la gente, «e non sei se é bo ou malo. O que está claro é que hai que evitar as aglomeracións».