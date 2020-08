Valga descarta readmitir a los trabajadores del GES

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

valga / la voz 21/08/2020 21:30 h

Acompañado de cuatro de sus concejales, el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, compareció ayer en rueda de prensa para desmenuzar las repercusiones de la sentencia que declara nulo el despido de los trabajadores del GES y ordena su readmisión. Advierten los servicios jurídicos municipales, que estudian apelar ante el TSXG, que «é imposible readmitir aos extraballadores dese servizo, xa que non existe dende o pasado 31 de decembro». Además, apuntó el alcalde, el servicio de emergencias no era de competencia municipal, sino de la Xunta y la Diputación.

Bello Maneiro recordó que el GES nació como un grupo experimental constituido por voluntarios de Protección Civil que «viñan facendo un servizo fantástico e gratuíto no noso Concello». Luego, el servicio se profesionalizó con ese mismo personal, «incorporándose outros integrantes ata completar o grupo de doce». Durante unos años, todo «transcorreu con normalidade». Y, aunque los retrasos de las ayudas de la Diputación y la Xunta causaban tensiones en las arcas municipales -en mayo aún se percibieron 41.000 euros del 2018- «estes extraballadores sempre cobraron puntualmente as súas nóminas».

Luego comenzaron los conflictos laborales. «Cada un deles reclamaba 16.000 euros ao ano por diferentes pluses», un asunto que el juzgado zanjó a favor del Concello, según recordó el alcalde. «Esas cantidades e máis a cobertura con novo persoal de dúas baixas que se prolongaron durante máis dun ano poderían custarlle ao Concello uns 312.000 euros anuais a maiores do que xa viña aportando», explica Bello Maneiro. «O Concello de Valga non pode hipotecar a economía municipal porque unhas persoas pretendan ser bombeiros cando a súa función é outra». «Tivemos que abrir expedientes por negarse a facer algunhas funcións que lles correspondían e ata perdemos de ingresar 80.000 euros en dous anos por non facer traballos encomendados», dijo Maneiro.

«Haberá unha indeminzación e o Concello daralle o que lle corresponda»

El alcalde indicó que la propia sentencia reconoce la complejidad de la situación creada en Valga y advierte de que la solución a la misma debe pasar por la negociación entre las partes. Bello Maneiro indicó que el Concello está dispuesto a sentarse a hablar con los extrabajadores. «Terá que haber unha indemnización por final de contrato en base ao que legalmente lles corresponda», dijo el regidor, quien matizó que «parte desta cantidade xa a percibiron [los extrabajadores] como liquidación dos sucesivos contratos».

Maneiro también dedicó unos minutos a la oposición. «Teñen que dicirlle a verdade á poboación: que o Concello non pode soportar ese gasto», al que achaca el crédito que se solicitó el pasado año «para poder pagar a proveedores e facer fronte aos cartos que Deputación e Xunta aínda non tiñan aportado para o GES».