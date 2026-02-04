Fallece en Meis intoxicado por un generador al tratar de restablecer el suministro eléctrico de un supermercado

La Casa Consistorial de Meis se encuentra en Mosteiro, muy cerca del lugar en el que tuvo lugar la tragedia Martina Miser

Los habitantes del pequeño municipio de Meis, ubicado en el corazón de O Salnés, se han despertado este miércoles con el corazón en un puño, golpeados por una inesperada tragedia. Esta mañana, cuando sus compañeros se disponían a iniciar su jornada laboral en el supermercado de Mosteiro, el núcleo central del concello arousano, se encontraron en su interior con el cuerpo sin vida del hijo de la propietaria del establecimiento. Un hombre de 36 años que también trabajaba allí y que había acudido anoche al local para tratar de restablecer el suministro eléctrico. La hipótesis que se maneja sobre la causa de su fallecimiento apunta a una intoxicación desencadenada por los gases de un generador, que debió de poner en marcha.

La cadena de temporales que se suceden sobre Galicia parece haber afectado a una de las líneas eléctricas que alimentan Mosteiro. Una parte del lugar comenzó a tener problemas de abastecimiento hacia las once de la noche del martes. Tuvo que ser entonces cuando los propietarios del supermercado —una familia oriunda de Barro que lleva muchos años instalada en Meis, donde es muy conocida y apreciada— recibieron una alerta sobre la falta de energía en el supermercado. La víctima acudió a las instalaciones para comprobar qué sucedía y buscar la forma de que las cámaras frigoríficas siguiesen funcionando para no perder la mercancía que se conservaba en ellas. La Guardia Civil supone que el hombre encendió unos generadores con los que cuenta el negocio para salvar este tipo de incidentes mientras el suministro general no se restablece. Debió de aprovechar la ocasión para realizar alguna tarea más dentro de sus dependencias, sin percatarse del monóxido de carbono que los aparatos estaban desprendiendo, hasta el punto de perder el conocimiento y, con el paso del tiempo, también la vida al seguir respirando las emanaciones.

Además de la Guardia Civil, acudieron a Mosteiro los bomberos de la base de Ribadumia, que comprobaron la persistencia del monóxido de carbono en el interior del establecimiento comercial. También un equipo sanitario se desplazó hasta allí, aunque sus integrantes nada pudieron hacer por salvar la vida del trabajador de 36 años. La alcaldesa de Meis, la socialista Marta Giráldez, resumía el sentir de sus vecinos: «É unha enorme traxedia, un verdadeiro golpe que nos ten conmocionados».