Hallan el cadáver de un hombre de avanzada edad en un lugar de Valga tras dar sus vecinos la voz de alarma

Miembros de la agrupación local de Protección Civil de Valga respondieron a la llamada de alerta de los vecinos del hombre fallecido. MARTINA MISER

Un hombre de avanzada edad, entre los 85 y los 90 años según informa la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Valga, fue hallado muerto a última hora de la tarde de ayer en su domicilio en el lugar de A Igrexa, en la parroquia valguesa de Sete Coros, donde residía solo.

Vecinos del fallecido llamaron a Protección Civil dando la voz de alarma al no ver al hombre desde hacía días y, lo más preocupante, comprobar que la comida que le llevaban a la puerta de la vivienda seguía en el mismo sitio sin tocar al ir a recoger los recipientes en los que se la servían.

En vista de ello, junto a varios integrantes de la agrupación local de voluntarios, se personaron en el lugar miembros del Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Padrón, una ambulancia del 061 y una patrulla de la Guardia Civil. El levantamiento del cadáver seguía pendiente al cierre de la presente edición. Protección Civil informa de la ausencia de signos de violencia en el domicilio del fallecido, apuntando a una posible muerte natural.