Un brasero calcina una casa en Vilagarcía

Mónica Irago

Un amplio dispositivo se activaba poco después de las dos y media de la tarde en Vilagarcía de Arousa. Operarios del Servizo Municipal de Emerxencias, de Bombeiros do Salnés y agentes de la Policía Local y la Policía Nacional coordinados por el se personaban en la calle Escardia, en el linde del casco urbano de la localidad. La razón, el incendio que asolaba una vivienda de madera y piedra de uno de los barrios más populosos de la capital arousana.

La rápida intervención de los profesionales de las emergencias no pudo impedir que las llamas arrasasen por completo el interior del inmueble, habitado por una familia en régimen de alquiler. La mala combustión de un brasero habría sido el origen del fuego, que devoró por completo un interior de madera, dejando en pie tan solo los muros y paredes de piedra de la edificación sin que, por fortuna, hubiera que lamentar daños personales.