Optan por retranquear dos paseos en Foz tras los desprendimientos y la regresión costera

María Cuadrado Fernández
M. Cuadrado FOZ / LA VOZ

FOZ · Exclusivo suscriptores

Pepa Losada

Sobre la playa de Arealonga construirán 450 metros de nuevo trazado de senda por el dominio marítimo y por la vieja N-642

22 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Menos de cuatro kilómetros de distancia separan las dos zonas del municipio mariñano de Foz en las que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desarrollará un proyecto de retranqueo de los

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscríbete por solo 1€/mes durante 3 meses Suscríbete