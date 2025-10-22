Optan por retranquear dos paseos en Foz tras los desprendimientos y la regresión costera
FOZ / LA VOZ
FOZ · Exclusivo suscriptores
Sobre la playa de Arealonga construirán 450 metros de nuevo trazado de senda por el dominio marítimo y por la vieja N-64222 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Menos de cuatro kilómetros de distancia separan las dos zonas del municipio mariñano de Foz en las que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desarrollará un proyecto de retranqueo de los