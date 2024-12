Prisión provisional y sin fianza para el presunto autor del crimen de Rejane Soares en Viveiro

Pepa Losada

Ramón Cazás, el presunto autor del crimen de Rejane Soares en Viveiro, ingresa en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por orden de la jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de esta localidad, que se encarga de los casos de violencia de género.

Ramón Cazás está investigado por asesinato. La jueza explica en el auto que la medida es proporcionada, «en atención a la consistencia de los indicios de culpabilidad, la gravedad de la pena y la finalidad pretendida (asegurar la presencia del investigado en el proceso)».

El pregunto autor del crimen había llegado a eso de las 12.15 horas de este viernes a los juzgados de Viveiro para prestar declaración. Lo hacía en un coche policial custodiado por varios agentes de la Policía Nacional y cubriendo parcialmente su rostro con la capucha de una sudadera. Se apreciaba perfectamente como llevaba la mano izquierda completamente vendada, ya que tras el crimen intentó acabar con su vida.

La toma de declaración de Cazás estaba inicialmente prevista para primera hora de la mañana de este viernes, aunque algunas fuentes confirmaron que la demora en este trámite se debió a que el presunto asesino tuvo que volver a acudir al Hospital Público da Mariña desde la comisaría de Viveiro en la noche del jueves, tras haber sido dado el alta previamente, por consejo médico. En el calabozo se había negado a declarar ante la policía.

Aproximadamente media hora antes de que el presunto asesino llegara al juzgado viveirense este viernes a mediodía, también lo hacía el hijo de la víctima, un joven de 21 años. El cuerpo de la madre, Rejane Soares, de 42 años, será repatriado a Brasil.

Este jueves por la tarde se celebró una concentración en la plaza Mayor de Viveiro para expresar la repulsa por el asesinato de Rejane Soares. La concejala Lara Noriega leyó una emotiva carta del hijo de Rejane, Álex, de 21 años, en la que revelaba el dolor que siente y cómo echa de menos a su madre: «Estas palabras se las dedico a mi mamá. Mamá, te amo y no entiendo nada. No entiendo cómo de la noche a la mañana pudo pasar una catástrofe como la que pasó, mamá. Daba la vida por ti, igual que tu lo hiciste por mi siempre».

El hijo de la mujer asesinada, este jueves en una concentración en Viveiro acompañado por la alcaldesa y una concejala. Xaime Ramallal

«Fuiste siempre una mujer bondadosa, con todos, aunque no te dejaras pisar por nadie. Estábamos también esperando una pequeña niña en la familia y tú toda feliz y orgullosa de ser abuela por segunda vez. Y lo que más me duele es que después de todo lo que hiciste por tu nieta no vayas a poder estar para verla al final, mamá. Ahora no sé qué hacer sin ti, después de haber estado toda la vida a tu lado. Espero que realmente haya viva después de la muerte y realmente vivas la vida que te merecías, llena de felicidad y rodeada de la gente que de verdad te amaba, mi reina», continúa la carta de Álex.

En otra intervención, la alcaldesa, María Loureiro, manifestó: «Dor, tristeza, rabia e a máis absoluta repulsa por unha nova vida truncada a mans da súa parella, un asasinato machista que nos deixa consternados».

«É o momento de estar unidos e axudar en todo o que poidamos á familia de Rejane, especialmente aos seus fillos… un deles, Alex, vive con nós en Viveiro e por suposto lle enviamos unha agarimosa aperta desde aquí», añadió.